L'Europe chute, regain d'aversion au risque sur l'Ukraine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en forte baisse lundi en début de séance dans un climat général d'inquiétudes sur la situation en Ukraine.

À Paris, le CAC 40 perd 3,35% à 6.776,85 points vers 08h53 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 1,93% et à Francfort, le Dax recule de 3,62%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 3,39%, le FTSEurofirst 300 de 2,6% et le Stoxx 600 de 2,76%.

Malgré les efforts diplomatiques, la situation reste extrêmement tendue entre les puissances occidentales et la Russie autour de l'Ukraine et les craintes d'une invasion russe se sont encore renforcées au cours du week-end.

Outre la forte baisse des marchés actions, ces tensions géopolitiques se traduisent aussi par un net repli des rendements obligataires en Europe et une poussée des cours du brut qui évoluent à des plus hauts de plus de sept ans.

En conséquence, le secteur européen des banques lâche 4,44% tandis que celui du pétrole et gaz limite son repli à 1,91%.

A Paris, Société générale plonge de 6,71% et BNP Paribas de 5,47%.

Les secteurs les plus cycliques sont aussi délaissés: celui des transports et du tourisme perd 4,37%, avec un plongeon de 7,97% pour Air France-KLM.

De son côté, le groupe suisse de chimie Clariant s'effondre de 15,13% après l'annonce du report de la publication de ses comptes pour 2021 en raison d'une enquête lancée après des allégations concernant une manipulation des comptes en 2020 et 2021.

Au-delà des tensions géopolitiques, les investisseurs s'inquiètent par ailleurs d'un resserrement plus rapide et plus marqué que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) après les chiffres d'inflation aux Etats-Unis qui ont montré une hausse de 7,5% sur un an janvier, du jamais vu depuis février 1982.

La perspective d'une réunion à huis clos du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) ce lundi (16h30 GMT) a alimenté les spéculations sur une hausse de taux en urgence - en dehors du calendrier des réunions prévues du FOMC - même si l'évènement semble habituel.

En Europe, les opérateurs de marché seront attentifs au discours (16h15 GMT) de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, devant le Parlement européen.

