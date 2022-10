L'Europe dans le rouge, la Banque d'Angleterre inquiète, l'inflation US attendue

PARIS, 12 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en baisse mercredi dans les premiers échanges malgré cinq séances consécutives de repli, les turbulences sur le marché obligataire britannique et l'attente des chiffres de l'inflation américaine et des premiers résultats trimestriels des entreprises n'incitant guère à la prise de risque.



À Paris, le CAC 40 reflue de 0,34% à 5.813,64 points vers 08h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,17% et à Francfort, le Dax cède 0,5%.



L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,36%, le FTSEurofirst 300 de 0,43% et le Stoxx 600 de 0,5%.



Les turbulences sur le marché obligataire britannique à la suite d'une nouvelle intervention de la Banque d'Angleterre (BoE) pèsent sur les actions qui ont tenté en début de séance un rebond avant de s'essouffler.



La banque centrale britannique a déclaré mardi soir qu'elle n'avait pas l'intention de prolonger ses achats d'obligations d'urgence au-delà de vendredi, mais le Financial Times (FT) rapporte mercredi que la BoE a contacté les banques pour les informer qu'elle était prête à prolonger ce programme au-delà de cette date si les conditions du marché l'exigent, certains fonds de pension ayant besoin de davantage de temps pour stabiliser leurs portefeuilles.



La livre sterling , qui est monté mercredi à 1,1008 dollar après l'information du FT, est retombée en séance à un creux depuis le 29 septembre à 1,0925. Le rendement du Gilt à dix ans prend environ deux points de base à 4,45%, tandis que celui à 20 ans a bondi au-dessus de 5% pour la première fois depuis 28 septembre.



Les investisseurs, qui attendent par ailleurs fébrilement les prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis jeudi, auront un petit aperçu de l'évolution de l'inflation avec la publication ce mercredi à 12h30 GMT des prix à la production, tandis que le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed est prévu à 18h00 GMT.



La plupart des grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le rouge. Les compartiments cycliques comme les banques (-2,27%), l'automobile (-1,55%) et la distribution (-1,45%), sensibles à une dégradation de la conjoncture, accusent les plus importants replis au lendemain de l'abaissement des prévisions économiques pour 2023 du FMI.







Côté résultats d'entreprises, le géant du luxe LVMH



avance de 1,96% à la faveur de ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre. Hermès prend 2,06% et Kering est stable.



Le troisième opérateur mondial de satellites Eutelsat



perd en revanche 1,22% après la présentation de sa stratégie et l'annonce d'une baisse de 4,5% de son chiffre d'affaires trimestriel.



Ailleurs en Europe, Philips chute de 8,91% après avoir dit anticiper une baisse de 60% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre.



Credit Suisse recule de 4,36%, l'agence Bloomberg ayant rapporté que le département américain de la Justice menait une enquête pour déterminer si la banque suisse continue d'aider des clients américains à cacher leurs actifs aux autorités, huit ans après le règlement d'une amende 2,6 milliards de dollars pour évasion fiscale. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)