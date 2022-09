L'Europe dévoile un satellite hi-tech pour accélérer les alertes météorologiques extrêmes

Fruit de 12 années de développement pour l'Agence spatiale européenne et EUMETSAT (30 nations), le satellite MTG-I1 sera lancé d'ici la fin de l'année sur une fusée Ariane 5 et placera des yeux plus perçants dans l'espace au-dessus de l'Europe et de l'Afrique.

L'engin spatial de 3,8 tonnes renverra des images à partir de l'année prochaine et sera rejoint en orbite géostationnaire par trois autres satellites imageurs MTG-I et deux satellites "sondeurs" MTG-S capables de découper l'atmosphère, à la manière d'un scanner médical, d'ici 2030.

L'espoir est que les prévisionnistes gagneront de précieuses heures dans la prévision des tempêtes et des inondations à court terme qui peuvent coûter des vies.

Et le balayage de l'atmosphère fournira une meilleure image des conditions actuelles pour alimenter leurs modèles informatisés.

"Il y a un vrai défi aujourd'hui ... pour être capable de calculer l'état (météorologique) initial", a déclaré Hervé Roquet, directeur adjoint de la recherche à Météo France.

Cette initiative s'inscrit dans une course pour faire face aux perturbations météorologiques exacerbées par le réchauffement climatique et dont le coût mondial est estimé à 100 milliards de dollars pour la seule année 2021.

Alors que les satellites imageurs MTG-I permettront à l'Europe de s'aligner plus ou moins sur GOES-R exploité par la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration, bien qu'avec un mappeur d'éclairs plus récent, MTG-S déploiera des sondeurs dans l'espace pour la première fois.

Les responsables européens affirment que la Chine a expérimenté cette technologie avec une précision moindre mais qu'elle ne l'a pas encore déployée, tout en reconnaissant que le programme spatial de Pékin se développe rapidement.

Les ingénieurs affirment que la technique de sondage ou de balayage permettra de capter les tempêtes avant qu'elles ne deviennent visibles sur les radars traditionnels.

"Au moment où la tempête se développe, nous pouvons la voir. Il la capte et nous pouvons alors la prévoir", a déclaré Paul Blythe, responsable du programme MTG à l'Agence spatiale européenne.

Mercredi, les ingénieurs d'un complexe de salles blanches situé sur le rivage et géré par la société franco-italienne Thales Alenia Space à Cannes, en France, se sont pressés autour du satellite, qui a la forme d'un petit camion, pour effectuer les dernières vérifications avant l'installation de son panneau solaire dans les jours à venir.

Leurs blouses de protection en salle blanche portaient des logos reflétant le système européen selon lequel les entreprises se partagent le travail en fonction des investissements nationaux. Thales Alenia Space dirige le projet en partenariat avec l'allemand OHB et l'italien Leonardo.

"Plus ces satellites seront réactifs et performants, mieux ils pourront suivre des événements météorologiques extrêmement dynamiques", a déclaré Cristian Bank, directeur du développement à EUMETSAT.

(1 $ = 1,0055 euros)