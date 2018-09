L'Europe doit régler localement ses bulles financières, dit Praet

"Le maintien de taux bas pendant de longues périodes peut être porteur de menaces pour la stabilité financière plus tard", a-t-il expliqué dans un discours. "Dans ce contexte, il est essentiel d'activer des instruments macroprudentiels où cela est nécessaire afin d'assurer une résilience, de contenir les comportements procycliques et d'empêcher l'émergence de déséquilibres financiers."

Les taux directeurs de la BCE sont maintenus en territoire négatif depuis des années et la banque centrale prévoit de ne les relever que très progressivement, son mandat premier étant la stabilité des prix et non celle des marchés financiers.

"Il n'y a aucun signe de discordance excessive parmi les classes d'actifs dans la zone euro à l'heure qu'il est, (mais) il y a des signes de valorisations tendues dans certains segments de marché spécifiques", a dit Peter Praet.

Les indicateurs économiques continuent de rendre la BCE confiante dans la convergence de l'inflation vers son objectif, a-t-il ajouté.

(Balazs Koranyi, Véronique Tison pour le service français)