L'Europe doit se doter d'un fonds pour répondre à la crise, selon Thierry Breton

Paris (awp/afp) - L'Europe aura besoin de créer un nouveau fonds financé par de la dette pour aider les Etats membres à répondre à la crise économique engendrée par l'épidémie de coronavirus, a estimé jeudi le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton.

Les moyens débloqués à ce jour par les Etats et l'Union européenne ne suffiront pas et "pour combler ce manque (...) il faudra certainement avoir un fonds, on peut l'appeler fonds industriel de relance européenne par exemple, qui va permettre d'émettre les obligations qui permettront d'avoir le complément de financement", a affirmé Thierry Breton sur la radio France Inter.

Le projet de mutualiser la dette des Etats membres, est poussé par neuf pays européens, dont la France et l'Italie, mais pour l'instant rejeté par d'autres, comme les Pays-Bas ou l'Allemagne.

Thierry Breton estime que les besoins en financement de l'ensemble des pays de l'UE vont répondre "à peu près pour 10% du PNB (produit national brut)" européen, soit "1600 milliards" d'euros.

Pour les financer, le plan de soutien de 750 milliards d'euros de rachats de titres publics et privés lancé par la Banque centrale européenne "ne suffira pas", a-t-il argumenté.

"On a d'autres mécanismes comme le fameux MES (Mécanisme européen de stabilité), mais ça rajoute seulement 400 milliards. Donc oui, il faudra d'autres instruments", a-t-il poursuivi.

La France a proposé mercredi de créer un fonds financé par de la dette commune pour une durée limitée à cinq ou dix ans, une solution qui pourrait être "plus acceptable" pour certains pays, selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Ce fonds pourrait compléter le budget de l'UE et serait géré par la Commission européenne.

Les 27 ministres des Finances de l'UE doivent se retrouver le 7 avril par visioconférence pour trouver une riposte économique commune face à la crise.

