L'Europe doit sérieusement accélérer face au coronavirus, dit l'OMS

GENEVE, 26 octobre (Reuters) - L'Europe a besoin d'une "sérieuse accélération" dans la lutte contre le coronavirus et le manque de capacité de suivi des cas contacts risque de compliquer un peu plus la bataille contre l'épidémie, a déclaré lundi l'un des plus hauts responsables de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

De nombreux pays européens, au premier rang desquels la France, ne cessent de battre leurs records quotidiens de contaminations depuis plusieurs semaines et le seuil des 250.000 morts a été franchi sur le continent.

L'Europe telle que prise en compte par l'OMS, avec 46 pays, représente 46% des contaminations dans le monde et près d'un tiers des décès, a souligné Mike Ryan, directeur exécutif de l'OMS chargé de la gestion des situations d’urgence sanitaire.

"Actuellement, nous courons loin derrière le virus en Europe donc pour reprendre de l'avance, il va falloir une sérieuse accélération dans ce que nous faisons", a-t-il dit au cours d'une conférence de presse.

La capacité de prise en charge des patients hospitalisés en raison du COVID-19 s'est néanmoins améliorée et la mortalité est "très très basse", a ajouté Mike Ryan.

"Mais nous constatons un grand nombre de cas, nous constatons une maladie répandue, nous constatons des taux de positivité très très élevés et un manque croissant de capacité à effectuer la moindre forme efficace de suivi des contacts qui va pousser davantage la maladie en dehors des radars", a-t-il déclaré. (Stephanie Nebehay, Michael Shields et Kate Kelland version française Bertrand Boucey)