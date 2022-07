L'Europe du Sud lutte contre les incendies de forêt alors que la vague de chaleur s'étend vers le nord.

Une grande partie de l'Europe est en proie à une vague de chaleur qui, selon les scientifiques, s'inscrit dans le cadre du changement climatique et a fait grimper les températures jusqu'à 40 degrés Celsius (plus de 110 degrés Fahrenheit) dans certaines régions, tandis que des feux de forêt font rage dans des campagnes arides au Portugal, en Espagne et en France.

Les températures dans certaines parties du sud de l'Europe ont commencé à baisser au cours du week-end, mais des milliers de pompiers à travers la région luttent toujours pour contenir des centaines de feux de forêt et les autorités ont déclaré que le risque de nouveaux incendies restait extrêmement élevé.

L'Espagne faisait face lundi au huitième et dernier jour d'une vague de chaleur de plus d'une semaine, qui a causé plus de 510 décès liés à la chaleur, selon les estimations de l'Institut de santé Carlos III.

Avec des incendies brûlant des milliers d'hectares en Galice, en Castille et Léon, en Catalogne, en Estrémadure et en Andalousie, l'Espagne a déploré la mort d'un pompier dans la province de Zamora (nord-ouest) dimanche soir. La quasi-totalité du pays est confrontée à un risque d'incendie extrême.

"Il n'y a jamais de mots pour remercier l'immense travail de ceux qui combattent les incendies sans relâche", a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez dimanche soir dans un message de condoléances sur Twitter.

Plus de 70 000 hectares (173 000 acres) ont brûlé en Espagne jusqu'à présent cette année, la pire année de la dernière décennie, selon les données officielles. Le mois dernier, un énorme incendie de forêt dans la Sierra de la Culebra, en Castille et Léon, a ravagé environ 30 000 hectares de terres.

L'Espagne a également signalé un deuxième décès causé par un incendie de forêt après la mort d'un pompier dimanche. Un homme de 69 ans a été retrouvé mort lundi à Ferreruela, dans une zone brûlée par les flammes, ont indiqué les services d'urgence. Les médias locaux ont indiqué qu'il s'agissait d'un agriculteur.

Au Portugal, les températures ont baissé pendant le week-end, mais le risque d'incendies de forêt est resté très élevé dans la majeure partie du pays, selon l'Institut portugais de météorologie (IPMA).

Plus de 1 000 pompiers, appuyés par 285 véhicules et 14 avions, luttaient contre neuf incendies de forêt en cours, principalement dans les régions du nord du pays, ont indiqué les autorités.

URGENCES NATIONALES

La Belgique et l'Allemagne faisaient partie des pays qui s'attendent à être touchés par la canicule dans les prochains jours.

La Grande-Bretagne s'apprête à connaître la journée la plus chaude de son histoire lundi, avec des températures qui devraient atteindre 40 degrés Celsius (Fahrenheit) pour la première fois, obligeant les compagnies ferroviaires à annuler leurs services, les écoles à fermer plus tôt et les ministres à exhorter le public à rester chez lui.

Le gouvernement a déclenché une alerte "d'urgence nationale" car les températures devaient dépasser lundi et mardi les 38,7C (102F) enregistrés dans le jardin botanique de l'université de Cambridge en 2019.

"Nous espérions ne pas en arriver à cette situation, mais pour la toute première fois, nous prévoyons plus de 40C au Royaume-Uni", a déclaré le Dr Nikos Christidis, scientifique chargé de l'attribution climatique au Met Office.

"Le changement climatique a déjà influencé la probabilité de températures extrêmes au Royaume-Uni. Les chances de voir des journées à 40°C au Royaume-Uni pourraient être jusqu'à 10 fois plus probables dans le climat actuel que dans un climat naturel non affecté par l'influence humaine", a-t-il déclaré.

En France, les feux de forêt se sont étendus sur 11 000 hectares dans la région du sud-ouest de la Gironde, et plus de 14 000 personnes ont été évacuées, ont déclaré les autorités régionales dimanche après-midi.

Plus de 1 200 pompiers tentaient de maîtriser les incendies, ont indiqué les autorités dans un communiqué.

La France a émis des alertes rouges, les plus élevées possibles, pour plusieurs régions, les résidents étant invités à "être extrêmement vigilants".

En Italie, où de plus petits incendies ont éclaté ces derniers jours, les prévisionnistes s'attendent à des températures supérieures à 40C dans plusieurs régions dans les prochains jours.

La Suisse a également subi les effets de la canicule. Axpo, l'exploitant de la centrale nucléaire de Beznau, a déclaré lundi qu'il était contraint de réduire sa production afin de ne pas surchauffer la rivière Aar dans laquelle il puise son eau de refroidissement.