L'Europe en guerre : Six graphiques à connaître sur les marchés financiers

Vous trouverez ci-dessous six graphiques illustrant les mouvements spectaculaires des marchés financiers au cours de la semaine :

FLAMBÉE DE L'ÉNERGIE

Les craintes d'une potentielle perturbation de l'approvisionnement sur les marchés pétroliers en raison de la guerre en Ukraine ont fait bondir les prix du brut au-dessus de 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014, le Brent touchant 105 dollars. [Les prix du gaz britannique et néerlandais ont augmenté d'environ 40 à 50 % jeudi. Les prix du brut et du gaz ont baissé vendredi, les marchés restent nerveux. [NG/EU]

Alors qu'une série de sanctions sévères imposées par les capitales occidentales n'a pas spécifiquement visé les flux de pétrole et de gaz de la Russie, les principaux acheteurs de pétrole russe ont eu du mal à obtenir des garanties auprès des banques occidentales ou à trouver des navires pour transporter le brut du pays.

La Russie est le deuxième plus grand producteur de brut au monde et fournit environ 35 % de l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe et 50 % de celui de l'Allemagne.

(Graphique : Les prix du pétrole et du gaz bondissent - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/xmpjoelrbvr/Gas%20and%20brent%20prices%20jump.PNG)

CRAINTES D'INFLATION

La flambée des prix de l'énergie a alimenté une ruée vers les obligations indexées sur l'inflation - des titres dont les paiements augmentent en fonction de l'inflation.

Les rendements réels, c'est-à-dire les coûts d'emprunt après correction de l'inflation, ont ainsi fortement baissé, tandis que le seuil de rentabilité, qui indique où les marchés voient l'inflation future, a fortement augmenté.

Cela signifie essentiellement que les banques centrales pourraient être amenées à augmenter les taux d'intérêt plus lentement que prévu pour lutter contre l'inflation, car la croissance économique en pâtit également.

Les rendements des titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS), sensibles aux taux, ont baissé tandis que le seuil de rentabilité s'est rapproché de 3 % la semaine dernière. En Allemagne, vulnérable à la flambée des prix du gaz en Europe, les rendements réels à deux ans ont chuté d'environ 30 points de base et les seuils d'équilibre ont atteint 3,7 %. Les fonds TIPS ont reçu des entrées nettes pour la première fois en cinq semaines, selon les données de BofA.

(Graphique : Breakevens -

MARCHÉS BOURSIERS : ATTENTION À L'OURS

La déroute boursière de jeudi a réduit de près de 1 000 milliards de dollars la valeur du marché boursier mondial et a accéléré la chute des principaux indices qui s'est produite cette année, les investisseurs commençant à s'inquiéter des hausses de taux des banques centrales.

L'indice américain Nasdaq, à forte composante technologique, a flirté avec le territoire du marché "baissier", comme on appelle une chute de 20 % par rapport au dernier sommet, mais les marchés américains ont fini par clôturer en hausse malgré tous les dégâts subis ailleurs et ont regagné du terrain vendredi.

En Europe, la chute de 3,3 % du STOXX 600 a fait passer son recul récent au-delà de 10 %, mais il a ensuite rebondi tout autant vendredi.

L'indice MSCI des marchés émergents (24 pays) a quant à lui mérité l'étiquette de marché "baissier", car sa chute de 4,3 % jeudi l'a fait chuter d'un peu plus de 20 % par rapport au record atteint il y a presque exactement un an.

(Graphique : Les principaux indices boursiers en territoire de correction - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkplgawxovb/indices.JPG)

ROUTES RUSSES

Comme on pouvait s'y attendre, le marché boursier russe a été le plus durement touché jeudi. La bourse MOEX de Moscou a enregistré une chute record de 33 %, avec un plongeon de plus de 1 000 points à un moment donné, les opérateurs se préparant à des sanctions sévères. L'indice MSCI de la Russie s'est effondré de 38 %. Les analystes estiment qu'il s'agit de l'un des trois plus grands krachs boursiers de tous les temps.

(Graphique : Le marché boursier russe a plongé bien plus que lors d'autres crises -

DRAINAGE DE L'UKRAINE

L'Ukraine a été frappée tout aussi durement. Sa monnaie et ses obligations d'État se sont violemment effondrées, les investisseurs se demandant si le pays serait en mesure d'éviter un nouveau défaut souverain.

(Graphique : chute des obligations ukrainiennes -

FLAMBÉE DU BLÉ ET DES CÉRÉALES

Les prix du blé ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-2008, les marchés tentant d'évaluer les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine - deux des principaux exportateurs mondiaux - sur l'approvisionnement en céréales et en oléagineux.

L'interruption de l'approvisionnement en provenance de la région de la mer Noire fera pression sur les prix et accentuera l'inflation des denrées alimentaires à un moment où l'accessibilité financière est une préoccupation majeure dans le monde entier à la suite des dommages économiques causés par la pandémie de COVID-19.

L'armée ukrainienne a suspendu jeudi la navigation commerciale dans ses ports après l'invasion du pays par les forces russes. La Russie avait auparavant ordonné la fermeture de la mer d'Azov à la circulation des navires commerciaux jusqu'à nouvel ordre, mais a maintenu les ports russes de la mer Noire ouverts à la navigation.

(Graphique : La crise ukrainienne fait exploser les prix du blé - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/egpbkqmayvq/Soaring%20food%20prices%20Russia%20Ukraine.PNG)