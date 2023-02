L'Europe en ordre dispersé après la Fed et des résultats

PARIS, 23 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance jeudi après les "minutes" de la Réserve fédérale et sous un déluge de résultats majoritairement bien accueillis.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,52% à 7.336,99 points à 08h38 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,21%, alors que plusieurs valeurs se traitent ex-dividendes, et à Francfort, le Dax avance de 0,8%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,73%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,39%.



Les principales places boursières d'Europe ont terminé dans le rouge mercredi, les investisseurs s'inquiétant de la poursuite de la hausse des taux par les grandes banques centrales alors que l'économie fait toujours preuve de résilience.



Sans véritable surprise, le compte rendu de la dernière réunion de la Fed indique que "presque tous" ses responsables sont convenus de ralentir le rythme des relèvement des taux d'intérêt à un quart de point.



"La conclusion la plus importante était sans doute que certains auraient pu accepter une augmentation de 50 points de base (...) Bien que cela concorde avec certains commentaires que nous avons eus récemment, la réunion a eu lieu avant les rapports sur l'emploi et l'inflation, et les données sur les ventes au détail pour janvier, qui étaient toutes très solides", a commenté Craig Erlam chez OANDA.



Avant la publication dans l'après-midi des inscriptions hebdomadaires au chômage et de la deuxième estimation du PIB américain au quatrième trimestre, le marché prendra connaissance des chiffres définitifs de l'inflation dans la zone euro en janvier.



En Bourse, le compartiment de la technologie affiche la plus forte progression en réaction aux bonnes prévisions du fabricant américain de puces Nvidia , qui gagnait 8% dans les transactions hors séance à Wall Street.



Du côté des résultats de sociétés européennes, Bouygues



(+2,99%), Axa (+2,46%), Sopra Steria



(+6,92%), Eramet (+3,16%) ou encore WPP



(+5,12%) sont bien orientés.



Ce n'est pas le cas d'Essilorluxottica (-2,84%), les analystes de Jefferies déplorant des résultats plus modestes au quatrième trimestre 2022 qu'en première partie d'année et l'absence de prévisions 2023, bien que cela était anticipé.



Largement en tête du Stoxx 600, le motoriste Rolls-Royce



s'adjuge 18,03% après avoir publié un bénéfice annuel supérieur aux attentes et dit prévoir de faire encore mieux cette année.



Hors résultats, Unibail prend 3,99% après le passage de "vendre" à "neutre" de Goldman Sachs et Fnac Darty



avance de 5,25% après des informations de BFM Business selon lesquelles l'homme d'affaires Daniel Kretinsky serait prêt à acheter la participation du premier actionnaire Ceconomy dans le groupe distribution spécialisée.



Un porte-parole de Ceconomy a déclaré qu'il n'y avait pas eu de discussions avec l'investisseur tchèque au sujet d'un éventuel accord. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)