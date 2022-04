L'Europe est confrontée à un risque de récession, alors pourquoi les courbes obligataires sont-elles si raides ?

Les courbes de rendement des obligations représentent les coûts d'emprunt pour différentes échéances et sont considérées comme un bon indicateur des tendances de la croissance et de l'inflation. Elles sont également des indicateurs très surveillés des marchés financiers.

La récente, bien que brève, inversion de la courbe de rendement américaine, lorsque les rendements à deux ans ont dépassé les rendements à 10 ans, a été un avertissement pour les marchés, car ce mouvement est considéré comme un signe avant-coureur de récession.

Dans une certaine mesure, cela a résonné en Europe. En Allemagne, le rendement à 10 ans et à 30 ans et les écarts à 5 ans et à 30 ans se sont resserrés pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 2000 et 2008 respectivement. Le premier a frôlé l'inversion sous 10 pb et est en fait inversé sur le marché des swaps, où les investisseurs échangent des flux de trésorerie à taux fixe et variable pour couvrir le risque de taux.

Mais les parallèles s'arrêtent là.

Le segment de la courbe allemande à deux ans/10 ans s'est pentifié cette année - ce qui signifie que les rendements à 10 ans ont augmenté plus rapidement que ceux à court terme. En effet, il est parmi les plus pentus au niveau mondial.

Ce mouvement semble toutefois contre-intuitif. La guerre en Ukraine infligera plus de douleur aux économies de la zone euro, étant donné leurs liens économiques plus étroits et leur dépendance à l'énergie russe.

"C'est une énigme qu'il soit si raide", a déclaré Piet Christiansen, analyste à la Danske Bank.

DIFFERENT

L'une des explications de l'inversion américaine était qu'elle reflétait les craintes que la Réserve fédérale, décidée à relever les taux d'intérêt de façon brutale et rapide, ne déclenche un ralentissement.

Mais une récession dans la zone euro ne résulterait pas de l'action de la banque centrale mais des retombées de la guerre, a déclaré Jens Eisenschmidt, économiste européen en chef chez Morgan Stanley, "il n'est donc pas naturel de se concentrer sur la dynamique de la courbe des taux à ce stade."

L'histoire suggère également que la courbe allemande est un indicateur moins fiable que son homologue américaine.

Les données de Refinitiv Datastream montrent que la courbe de rendement allemande à deux ans/10 ans ne s'est inversée avant aucune des récessions depuis 2000. Dans certains cas, elle s'est même pentifiée avant une récession et toutes les inversions ont eu lieu pendant, et non avant, une récession.

"Les écarts de la courbe allemande ne sont pas des indicateurs avancés", a déclaré Arne Petimezas, analyste principal chez le courtier AFS Group.

Premièrement, la courbe allemande a une histoire relativement courte - les analystes n'examinent pas la période précédant la réunification de l'Allemagne en 1990.

Deuxièmement, sept années d'achats massifs de la BCE ont émoussé le pouvoir de signalisation du marché obligataire de référence de la zone euro.

C'est un problème pour tous les marchés obligataires développés, mais particulièrement aigu pour l'Allemagne, où la BCE détient près de 40 % de l'encours du marché, selon les estimations d'AFS Group, comparé à l'empreinte de la Fed d'un peu plus de 25 % dans les bons du Trésor américain.

Le flottant des obligations allemandes disponibles pour les investisseurs était à un niveau record de 22% à la fin de 2021, calcule AFS.

Cela maintient le rendement à 10 ans de l'Allemagne à environ 175 points de base en dessous de ce qu'il serait autrement, estime Patrick Krizan, économiste principal chez Allianz.

On pense qu'une pénurie de garanties entraînant une demande extraordinaire de rachat de la dette allemande maintient également les rendements à deux ans à un niveau bas.

Ainsi, les attentes selon lesquelles la BCE mettra fin à ses achats d'obligations cette année devraient entraîner une pentification de la courbe allemande.

"L'effet modérateur de (l'assouplissement quantitatif) est moindre et l'offre du gouvernement allemand est plus importante", a déclaré M. Krizan, faisant référence aux 100 milliards d'euros de dépenses de défense prévues par l'Allemagne.

Avec 60 points de base de hausse des taux de la BCE d'ici la fin de l'année, ce qui semble excessif pour de nombreux analystes, la courbe devrait même être un peu plus raide, a déclaré Carsten Brzeski, responsable de la macroéconomie mondiale chez ING.

SWAPS ?

Les distorsions du marché obligataire ont conduit les investisseurs à rechercher d'autres indicateurs tels que le marché des swaps.

Celui-ci n'est pas faussé par les achats de la BCE et capture l'ensemble de la zone euro.

Ainsi, alors que la courbe des obligations au comptant allemandes à deux ans/10 ans s'est pentifiée, les mêmes points de la courbe des swaps de taux d'intérêt à terme à un an de la zone euro se sont rétrécis à 19 pb la semaine dernière, le plus serré depuis 2008, selon Refinitiv Datastream.

Cela montre où la courbe pourrait se situer dans un an sur la base des taux actuels et a chuté de 72 pb au début de l'année. Ici, la croissance semble être une plus grande préoccupation que sur le marché obligataire allemand au comptant.