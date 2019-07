L'Europe évolue avec prudence avant les annonces de la Fed

À Paris, l'indice CAC 40 grappille 0,03% à 5.512,81 points vers 8h10 GMT mais le Dax cède 0,10% à Francfort et le FTSE lâche 0,35% à Londres.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro est stable, le FTSEurofirst 300 recule de 0,13% et le Stoxx 600 de 0,09%.

La Réserve fédérale (Fed) annoncera sa décision monétaire à 18h00 GMT et devrait, selon les anticipations du marché, annoncer une baisse de taux, ce qui serait une première aux Etats-Unis depuis la crise financière il y a dix ans.

Lors de sa conférence de presse qui débute à 18h30 GMT, Jerome Powell, le président de la Fed, sera surtout attendu sur la trajectoire future des taux et l'impact de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

"Les investisseurs s'attendent à un changement de 25 points de base mais en espèrent 50. Ils réagiront davantage à l'intensité et à la profondeur du discours accommodant de Jérôme Powell qu'à une baisse effective de 0,25%", commente Saxo Banque dans une note.

"Le président de la Fed devra sortir son plus beau numéro d'équilibriste alors qu'il doit faire avec les pressions du président américain d'un côté, des marchés de l'autre, un accord commercial qui n'avance plus efficacement avec pourtant une économie américaine qui reste relativement bien orientée et des publications d’entreprises qui sont, pour la majorité, satisfaisantes."

Donald Trump a refroidi mardi les espoirs, déjà faibles, des investisseurs de voir les négociations commerciales en cours à Shanghai déboucher sur un accord. Dans une série de tweets, le locataire de la Maison blanche a mis en garde la Chine contre la tentation d'attendre le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2020 pour conclure un accord avec les Etats-Unis.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a répliqué en imputant aux Etats-Unis les volte-face qui ont émaillé jusqu'ici les négociations commerciales entre les deux superpuissances économiques.

L'agenda des indicateurs est chargé avec notamment pour la zone euro l'estimation rapide de l'inflation et la première estimation de la croissance du deuxième trimestre 09h00 GMT. Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé, publiée à 12h15 GMT, donnera un avant-goût de la statistique officielle de l'emploi attendue vendredi.

En Allemagne, les ventes au détail ont rebondi plus que prévu en juin après leur baisse inattendue du mois précédent tandis que le nombre de demandeurs d'emplois a augmenté d'un millier en juillet.

VALEURS

Outre la Réserve fédérale et le commerce, les résultats continuent d'occuper les investisseurs. Les bénéfices des entreprises européennes sont désormais attendus en hausse de 0,6% au deuxième trimestre au lieu d'une baisse de 0,5% prévue il y a encore une semaine, selon les estimations des analystes compilées par Refinitiv.

A Paris, le titre L'Oréal perd 4,12%, s'acheminant vert sa plus forte baisse journalière depuis octobre. La croissance des revenus du numéro un mondial des cosmétiques a été moins forte que prévu au deuxième trimestre en raison notamment d'une contraction de ses ventes en Amérique du Nord.

EssilorLuxottica prend 2,66% après avoir publié des résultats en hausse et annoncé un projet d'acquisition du groupe néerlandais d'optique GrandVision (+5,44%).

En tête du CAC 40, BNP Paribas prend 3,35%, le redressement de sa banque de financement et d'investissement (BFI) ayant permis à la banque de dégager un bénéfice net en progression de 3,1% au deuxième trimestre.

Air France-KLM grimpe de 6% grâce à un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes tandis que Bic chute de 5,82%, à un plus bas depuis 2012, après ses résultats semestriels.

Parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, Puma grimpe de 7,11% à la Bourse de Francfort, évoluant à un plus haut record, après avoir relevé ses prévisions annuelles. Le groupe chimique belge Solvay prend pour sa part 2,34% à Bruxelles, soutenu par un chiffre d'affaires et un bénéfice du deuxième trimestre supérieurs aux attentes.

A Londres, le premier contributeur à la baisse du Footsie est la banque Lloyds Banking qui affiche un repli de 3,58% après avoir dégagé un bénéfice avant impots inférieur au consensus.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a reculé de 0,86%, pénalisé par les craintes sur le commerce et par des résultats d'entreprises décevants, notamment dans le secteur bancaire.

Les marchés chinois reculent eux aussi: l'indice CSI 300 a cédé 0,90%. En plus des inquiétudes sur le commerce, les actions chinoises souffrent de la décision du bureau politique du Parti communiste chinois ne pas recourir au marché immobilier pour soutenir l'activité à court terme.

A WALL STREET

Wall Street a fini dans le rouge mardi, inquiète des retombées du conflit commercial sino-américain sur les entreprises américaines en général et les high tech en particulier. [.NFR]

Apple gagnait 4% dans les échanges après la clôture après avoir dégagé un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels meilleurs que prévu et dit anticiper pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires supérieur au consensus.

TAUX

Le rendement des obligations américaines à 10 ans recule légèrement, autour de 2,0526%. Il a brièvement atteint les 2,075% la veille, grâce au rebond plus fort qu'attendu de l'indice de confiance du consommateur en juillet.

Dans les premiers échanges, le 10 ans allemand est inchangé à -0,402%.

CHANGES

L'attentisme domine sur le marché des changes avant le verdict de la Fed sur ses taux. L'indice dollar, qui mesure son évolution face à un panier de devises de référence, est inchangé. L'euro est stable lui aussi à 1,115 dollar.

La livre sterling reprend 0,1% à 1,2166, après être tombée mardi à 1,2117, un creux de 28 mois, face aux craintes grandissantes d'un divorce brutal entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

PÉTROLE

Les cours pétroliers progressent pour la cinquième séance consécutive, soutenus par la perspective d'une baisse de taux par la Réserve fédérale mercredi et par un recul plus fort que prévu des stocks de brut américain d'après les données de l'American Petroleum Institute (API).

Le Brent gagne 0,63% à 65,13 dollars tandis que le brut léger américain prend 0,43% à 58,3.

(Édité par Véronique Tison)

par Laetitia Volga