L'Europe finit dans le vert dans l'attente des résultats des élections aux USA

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont terminé en hausse mardi et Wall Street évoluait également dans le vert en fin de matinée à New York alors que les Américains étaient appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat qui vont décider de la majorité au Congrès pendant les deux prochaines années.

Après un début d'échanges hésitant, les actions ont accru leurs gains en fin de session en Europe, les investisseurs pariant sur une victoire des républicains dans au moins l'une des deux chambres du Congrès, un résultat susceptible de relancer les marchés financiers.

"Le marché considère la victoire des républicains comme positive pour les entreprises à ce stade", a déclaré Christopher Grisanti, stratège actions chez MAI Capital Management. Selon lui, en cas de contrôle d'une des deux chambres, les républicains pourraient éloigner la menace d'une régulation de plusieurs secteurs, dont les nouvelles technologies, l'énergie et ou encore la santé.

D'autres analystes estiment que les républicains pourrait faire reculer l'inflation en bloquant les projets de dépenses de l'administration de Joe Biden.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 1,57%, le Standard & Poor's 500 de 1,22% et le Nasdaq de 1,47%.

À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,39% à 6.441,5 points. Le Footsie britannique a pris 0,08% et le Dax allemand 1,15%.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,82%, le FTSEurofirst 300 de 0,73% et le Stoxx 600 de 0,78%.

VALEURS EN EUROPE

Parmi les grands secteurs de la cote européenne, l'appétit pour le risque a profité en premier lieu au compartiment technologique (+3,34%). Aux valeurs individuelles, Carrefour a cédé 1,75%, à contre-courant du secteur de la distribution qui a avancé de 2,11%. Le nouveau plan stratégique 2026 présenté par le groupe, qui prévoit hausse des investissements et baisse des coûts, a laissé les analystes sur leur faim.

Renault, qui a également présenté son plan stratégique pour doper sa marge opérationnelle d'ici 2025, a perdu 3,3%, le manque de précisions sur les discussions avec son partenaire Nissan ayant déçu.

UBS a reculé de 0,4% après des perquisitions en Allemagne dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Les groupes énergétiques Uniper (-5,03%), Engie (-0,54%) ont reflué alors que la Commission européenne a exclu mardi le plafonnement du prix du gaz, selon des sources.

Le promoteur immobilier britannique Persimmon a chuté de 5,21% après un avertissement sur sa marge bénéficiaire 2023.

Côté hausse, le joallier danois Pandora s'est envolé de 10,64% à la faveur de résultats supérieurs aux attentes.

A WALL STREET

Les principaux indices de Wall Street s'acheminent vers une troisième session de hausse d'affilée dans une séance marquée par les élections américaines et une salve de résultats d'entreprises.

Le groupe de matériaux pour l'industrie Dupont De Nemours bondit de 8,43% à la faveur d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

Tripadvisor (-16,30%) est en revanche sanctionné pour ses résultats, tandis que Take-Two Interactive Software(-9,75%) et Lyft (-20,99%) sont délaissés en raison de leurs perspectives.

Hors publications financières, Amgen prend 6,51% après des données positives sur son traitement contre le cholestérol et l'obésité.

Tesla, qui a annoncé mardi le rappel de plus de 40.000 Model S et Model X fabriqués entre 2017 et 2021, recule de 1,44% après avoir touché en séance un creux de 18 mois à 186,75 dollars.

Nvidia, en hausse de 3,54%, soutient cependant le compartiment des nouvelles technologies (+1,92%), BofA Global Research ayant dit s'attendre à un rebond du cours du fabricant de semi-conducteurs après la publication de ses résultats le 26 novembre.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté conformément aux attentes en septembre sur un mois et se sont contractées moins que prévu sur un an, alors que les données du mois d'août ont été révisées en forte hausse, montrent les statistiques publiées mardi par Eurostat.

L'emploi salarié dans le secteur privé en France a progressé de 0,4% au troisième trimestre, selon les données provisoires publiées mardi par l'Insee.

CHANGES

Le dollar fléchit (-0,66%) face aux autres devises, certains analystes estimant qu'une victoire des républicains aux élections américaines de mi-mandat serait positive pour les obligations et négative pour le billet vert en cas de blocage des projets de relance budgétaire.

L'euro en profite pour remonter au-dessus de la parité avec la monnaie américaine à 1,0086 dollar (+0,67%).

TAUX

Les rendements obligataires sont volatils dans l'attente des résultats des élections et des chiffres prévus jeudi de l'inflation aux Etats-Unis. Les marchés évaluent la probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base aux Etats-Unis à 67% contre 33% pour un relèvement de 75 points de base.

En zone euro, deux membres Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) ont déclaré que l'institution poursuivrait le relèvement de ses taux d'intérêt même si l'économie du bloc en souffre.

Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et à deux ans reculent respectivement à 4,14% et 4,67% après être montés à 4,24% et 4,74%.

Ceux du Bund allemand à dix ans et deux ans ont fini respectivement à 2,27% (-5 points de base) et 2,20% (quasi stable), ce dernier ayant touché en séance un pic depuis décembre 2008 à 2,25%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont affectés essentiellement par les craintes d'une baisse de la demande chinoise dans un contexte de poursuite de la politique "zéro COVID-19".

Le Brent abandonne 0,69% à 97,24 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,01% à 90,86 dollars le baril.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

