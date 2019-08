L'Europe hésite, l'effet commerce retombe, soulagement sur l'Italie

À Paris, l'indice CAC 40 recule de 0,33% à 5.333,13 points vers 08h30 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,15% et à Londres, où la Bourse était fermée lundi, jour férié en Grande-Bretagne, le FTSE abandonne 0,36%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro perd 0,25%, le FTSEurofirst 300 0,09% et le Stoxx 600 de 0,21%.

Donald Trump a affiché lundi son optimisme sur la possibilité de parvenir à un accord commercial avec la Chine en évoquant des signes positifs venant de Pékin. Ses propos ont ramené le calme sur les marchés financiers après les tensions de la semaine dernière mais le sentiment de marché reste fragile en l'absence d'éléments concrets.

Le ministère des Affaires étrangères chinois a réaffirmé mardi n'avoir été informé d'aucun entretien téléphonique récent entre les Etats-Unis et la Chine sur le commerce et il a dit espérer que Washington crée les conditions de la reprise des discussions.

"L'incertitude entourant le différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis reste importante. Il reste difficile de prévoir une résolution, ce qui continuera de peser sur le sentiment des marchés boursiers", a déclaré Shusuke Yamada chez BAML.

La Bourse de Milan (+0,69%) surperforme les autres places européennes à mesure que l'optimisme grandit quant à la possibilité d'éviter des élections anticipées. Le Mouvement 5 étoiles (M5S) et le Parti démocrate (PD, centre gauche) semblaient sur le point de conclure un accord pour former une nouvelle coalition gouvernementale, le PD ayant levé son veto à la reconduction de Giuseppe Conte à la présidence du Conseil.

Côté macroéconomie, l'Allemagne a confirmé la contraction de 0,1% de son produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre. Le reste de l'agence sera américain avec entre autres l'indice de confiance des consommateurs à 14h00 GMT.

VALEURS

En Bourse, le groupe parapétrolier TechnipFMC signe la plus forte hausse du Stoxx 600 avec un gain de 4,37% après avoir dévoilé lundi soir un projet visant à scinder son activité d'ingénierie et de construction, près de trois ans après la fusion entre le français Technip et l'américain FMC.

EN ASIE

Les marchés asiatiques ont terminé en hausse, portés par les déclarations encourageantes sur le commerce. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai a pris 1,35% et le CSI 300 1,36%. Le rebond des bénéfices des entreprises industrielles chinoises en juillet a également soutenu la tendance.

A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a gagné 0,96% après avoir cédé plus de 2% la veille, les investisseurs ayant été rassurés par les déclarations de Donald Trump selon lesquelles les Etats-Unis ne prévoient pas d'imposer de nouveaux droits de douane sur les automobiles importées du Japon.

A WALL STREET

Les signes d'apaisement dans les relations commerciales entre Washington et Pékin ont permis à la Bourse de New York de terminer sur un rebond de plus de 1% lundi. [.NFR]

Les grandes valeurs exposées au marché chinois ou sensibles à l'évolution des négociations ont été entourées, notamment Apple (+1,9%) qui a fini en tête du Dow Jones. L'indice des hautes technologies a pris 1,39% et celui des semi-conducteurs 0,86%.

TAUX

Le rendement à dix ans des emprunts du Trésor américain lâche près de deux points de base autour de 1,52%, après avoir fini la veille à 1,544%, non sans avoir touché en séance un nouveau plus bas de plus de trois ans à 1,443%.

Le dix ans allemand recule plus modestement, autour de -0,675%.

Les investisseurs retrouvent de l'appétit pour la dette italienne grâce à la perspective d'un nouveau gouvernement de coalition entre le Mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. Le rendement du BTP à 10 ans reflue de plus de 11 points à 1,22%, au plus bas depuis près de trois ans.

CHANGES

L'"indice dollar" recule de 0,2% après avoir affiché la veille sa plus forte progression en pourcentage en un mois à la faveur du regain d'espoir sur le commerce.

"Le dollar a grimpé hier grâce à un sursaut d'optimisme sur le commerce mais on a le sentiment que le marché s'est un peu emballé. Il y a maintenant un peu de prises de bénéfice. Il reste encore tellement de problèmes qui peuvent susciter un conflit entre les Etats-Unis et la Chine. Le marché obligataire américain montre que le marché reste sceptique", a déclaré Junichi Ishikawa, chargé de stratégie changes chez IG Securities.

Le yen gagne 0,29% face au dollar, à 105,81, et près de 0,2% face à l'euro à 117,53.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en hausse, toujours portés par les mêmes espoirs de détente sur le front commercial. Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte à 54,2 dollars le baril, gagnant 0,89%, et celui sur le Brent évolue juste au-dessus de 59 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 AOÛT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

US 13h00 Indice des prix immobiliers juin +0,2% +0,1%

S&P/Case-Shiller

Sur un an +2,4% +2,4%

14h00 Indice de confiance du août 129,5 135,7

consommateur

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 1458,34 -2,50 -0,17% +9,54%

Eurostoxx 50 3346,31 -2,53 -0,08% +11,49%

CAC 40 5341,89 -9,13 -0,17% +12,92%

Dax 30 11661,89 +3,85 +0,03% +10,45%

FTSE 7062,93 -32,05 -0,45% +4,98%

SMI 9697,74 -18,09 -0,19% +15,05%

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

: [WATCH/LFR]

BOURSES

ASIATIQUES

Indices Clôture Var. Points Var. % YTD

Nikkei-225 20456,08 +195,04 +0,96% +2,20%

Topix 1489,69 +11,66 +0,79% -0,29%

Hong Kong 25627,21 -53,12 -0,21% -0,85%

Taiwan 10387,23 +32,66 +0,32% -3,02%

Séoul 1924,60 +8,29 +0,43% -5,70%

Singapour 3065,27 -0,06 -0,00% -0,11%

Shanghaï 2902,19 +38,63 +1,35% +16,37%

Sydney 6471,20 +31,10 +0,48% +14,61%

La clôture à Tokyo : [.TFR]

WALL STREET

La séance

précédente :

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Dow Jones 25898,83 +269,93 +1,05% +11,02%

S&P-500 2878,38 +31,27 +1,10% +14,82%

Nasdaq 7853,74 +101,97 +1,32% +18,36%

Nasdaq 100 7575,02 +110,02 +1,47% +19,67%

Compte rendu de la séance à Wall Street :

[.NFR]

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street

[DAY/US]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1106 1,1100 +0,05% -3,17%

Dlr/Yen 105,74 106,12 -0,36% -4,10%

Euro/Yen 117,43 117,76 -0,28% -6,96%

Dlr/CHF 0,9796 0,9787 +0,09% -0,18%

Euro/CHF 1,0880 1,0867 +0,12% -3,32%

Stg/Dlr 1,2240 1,2215 +0,20% -4,05%

Indice $ 97,9180 98,0810 -0,17% +1,81%

OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot 1531,60 1526,00 +0,37% +19,40%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 178,64 +0,12

Bund 10 ans -0,68 -0,01

Bund 2 ans -0,89 +0,00

OAT 10 ans -0,39 -0,02 +28,92

Treasury 10 ans 1,52 -0,03

Treasury 2 ans 1,53 -0,02

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 54,16 53,64 +0,52 +0,97% +18,23%

Brent 59,14 58,70 +0,44 +0,75% +9,22%

(Édité par Marc Angrand)

par Laetitia Volga