L'Europe lance la première SPAC axée sur la production de médicaments complexes

millions d'euros.

La société, nommée eureKING, a l'intention de s'inscrire à la cote d'Euronext Paris et a identifié une quarantaine de cibles qui fabriquent des produits biologiques, des thérapies cellulaires et géniques ou des produits biothérapeutiques vivants (produits biologiques qui contiennent des organismes vivants, comme des bactéries pour prévenir, traiter ou guérir des maladies).

En tant que SPAC, eureKING est une société fictive cotée en bourse qui collecte des fonds pour fusionner avec une société privée, la rendant ainsi publique sans l'examen minutieux qui accompagne une introduction en bourse traditionnelle.

Ses cibles sont les organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), qui fournissent des services aux entreprises ne disposant pas des ressources nécessaires pour effectuer ce travail en interne.

Les principaux acteurs CDMO, dont Lonza, Boehringer Ingelheim, WuXi Biologics, Catalent et Samsung Biologics, détiennent un peu plus d'un quart du marché. Le reste est partagé par plus d'un millier de sociétés, selon eureKING.

Le PDG d'eureKING, Michael Kloss, ancien responsable de l'activité diabète de Bayer, a déclaré que la société prévoyait d'avaler environ trois CDMO qui réalisent chacune environ 50 millions d'euros de revenus annuels en Europe au cours des prochaines années.

L'hypothèse, en fonction de la taille des cibles, est de créer un groupe qui atteindra un niveau d'entreprise d'environ un milliard d'euros, a-t-il dit.

À terme, la société espère construire un réseau de fabrication de boutiques à guichet unique pour les biotechnologies européennes qui n'ont pas besoin de grands lots de produits et ne sont pas nécessairement prioritaires pour les grands CDMO.

Selon Claire Skentelbery, directrice générale du groupe européen de l'industrie biotechnologique EuropaBio, il existe un besoin mondial d'augmenter la production pour répondre à la demande croissante de thérapies avancées.

L'Europe n'est pas seule dans le jeu - les États-Unis, l'Inde et maintenant la Chine ont des bases de fabrication solides et en pleine croissance, a-t-elle ajouté. "En Europe, nous devons nous assurer que nous sommes au coude à coude avec les autres grandes régions."