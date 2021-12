L'Europe opte pour la prudence face à Omicron

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse lundi dans un marché peu animé et toujours prudent face à la propagation du nouveau variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19.

À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 7.077,14 points vers 08h27 GMT et à Francfort, le Dax recule de 0,09%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,22% tandis que le Stoxx 600 grappille 0,03%.

A Londres, le FTSE 100 est fermé, tout comme l'ont été en Asie les Bourses de Hong Kong et Sydney.

A Wall Street, fermée vendredi pour la veille de Noël, les contrats à terme préfigurent une ouverture pratiquement stable voire légèrement haussière pour le Nasdaq.

L'annulation de plusieurs milliers de vols aux Etats-Unis dimanche ainsi que le retour au port, selon plusieurs médias, d'au moins trois navires de croisières en raison de cas de COVID-19 à bord alimentent les inquiétudes sur les conséquences du variant Omicron sur la reprise économique.

Cela pèse en particulier sur les cours du brut et par conséquent sur les valeurs du secteur. L'indice Stoxx 600 de pétrole et gaz perd 0,41%.

Les compartiments de la technologie (-0,4%) et des banques (-0,29%) sont aussi délaissés.

A Paris, STMicroelectronics recule de 1,7%, lanterne rouge du CAC 40, et Société générale, BNP Paribas et Crédit Agricole reculent entre 0,7% et 1%.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)