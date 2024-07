PARIS, 23 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé mardi en matinée à la suite de la publication de résultats contrastés par les entreprises, tandis que le repli du secteur minier contrebalance la hausse dans les nouvelles technologies.



À Paris, le CAC 40 abandonne 0,42% à 7.590,17 points vers 07h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,39%, les cours du cuivre étant sous pression mardi en raison des inquiétudes croissantes concernant les perspectives de la demande en Chine. Citigroup a en outre abaissé le secteur des ressources de base de "neutre" à "sous-pondérer". L'indice des valeurs minières en Europe fléchit de 1,88%.



A Francfort, le Dax s'octroie 0,38%, soutenu notamment par SAP .



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,14% et le FTSEurofirst 300 de 0,11%. Le Stoxx 600 , en revanche cède 0,08%.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse 0,18% pour le Dow Jones , de 0,33% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,53% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert portée par les mégacapitalisations technologiques, dont Nvidia , qui a progressé de 4,8%.



L'attention des investisseurs est concentrée sur les comptes financiers des entreprises dans une semaine chargée où les mastodontes du luxe, de la banque et des nouvelles technologies doivent publier. Cela relègue provisoirement au second plan les attentes en matière de politique monétaire, tandis que sur le plan politique, le retrait de Joe Biden de la course à la Maison blanche a provoqué une réaction modérée des marchés.



Parmi les nombreux résultats du jour, en attendant ceux après la clôture de LVMH , Alphabet , Meta



et Tesla , SAP se distingue. L'action du groupe allemand bondit de 6,12% après que le premier éditeur de logiciels européen a fait état d'un bénéfice d'exploitation trimestriel meilleur que prévu, sur fond de hausse de son chiffre d'affaires et de réduction de ses coûts.



L'indice européen des nouvelles technologies prend 0,98% dans le sillage du rebond observé en Asie et à Wall Street sur les semi-conducteurs avec Nvidia et TSMC (+4,26%).



Le secteur de l'automobile en Europe est dans le rouge avec notamment Porsche (-5,07%) qui a dit s'attendre à ce que la transition vers les véhicules électriques prenne plus de temps que prévu. A Paris, Renault (-1,18%) et Stellantis (-0,81%) sont également délaissés. L'équipementier automobile Opmobility (anciennement Plastic Omnium), en revanche, grimpe de 7,52% après avoir a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaire consolidé sur les six premiers mois de l'année.



Dans les autres publications à Paris, Thales (-4,79%) et Edenred (-6,88%) ont déçu, tandis qu'Interparfums (+12,19%), en tête du SBF 120



est applaudi.



Le groupe britannique de restauration Compass gagne 3,60% après avoir relevé pour la deuxième fois cette année ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)