18 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en baisse en début de séance jeudi, à l'exception de Londres, avant les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévues plus tard dans la journée, et alors qu'elles digèrent une série de résultats d'entreprises.



À Paris, le CAC 40 perd 0,02% à 7.569,48 points vers 07h44 GMT. A Francfort, le Dax recule de 0,12% et à Londres, le FTSE 100 progresse en revanche de 0,64%.



L'indice EuroStoxx 50 perd 0,28%, le FTSEurofirst 300 0,04% et le Stoxx 600 0,02%.



Le principal événement à l'ordre du jour est la réunion de la BCE qui devrait annoncer à 12h15 GMT un statu quo sur les taux après la première baisse amorcée le mois dernier. Les investisseurs surveilleront de près les commentaires de la présidente de la BCE Christine Lagarde, qui s'exprimera à partir de 12h45 GMT, pour y trouver des indices sur le calendrier de la prochaine réduction.



Les commentaires sur l'inflation dans le secteur des services et sur la croissance des salaires, qui restent obstinément élevées, seront particulièrement surveillés.



Au Royaume-Uni, les salaires hors primes ont augmenté de 5,7% sur un an au cours des trois mois à fin mai, comme prévu, selon les chiffres publiés jeudi, alors que la Banque d'Angleterre (BoE) doit se réunir le 1er août prochain et que son calendrier de l'assouplissement monétaire reste incertain.



Aux valeurs, l'actualité des entreprises européennes reste marquée par un déluge de résultats financiers.



A Paris, le groupe publicitaire Publicis , qui a relevé jeudi son objectif de croissance organique pour 2024, progresse de plus de 6%



Maurel et Prom prend pour sa part 3,5% après une hausse de 37% de son chiffre d'affaires au premier semestre.



Ailleurs en Europe, l'équipementier télécoms Nokia



recule de 9,1% après ses résultats trimestriels, qui ont montré une faible demande d'équipements 5G.



Le constructeur automobile suédois Volvo , qui a publié jeudi une hausse plus importante que prévu de son bénéfice au deuxième trimestre, avance de 1,5%.



Les fabricants de semi-conducteurs ASM International



, ASML Holding et BESI , déjà malmenés la veille en raison des craintes de nouvelles tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, perdent entre 0,9% et 2,4% à l'ouverture.



(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)