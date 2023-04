Block 1 : Les actualités essentielles

L’adoption des cryptomonnaies progresse en France

Une étude de l'Adan et de KPMG révèle que 9,4% des Français détiennent des crypto-actifs en 2023, en hausse de 17,5% par rapport à l'année précédente. Près d'un Français sur dix possède au moins une cryptomonnaie ou un NFT. L'étude indique également que 85% des Français connaissent les cryptomonnaies, et 39% les NFT. Les hommes représentent 63,5% des investisseurs en cryptomonnaies, et les moins de 35 ans en sont les plus adeptes. Les plateformes telles que Binance, Coinbase et Revolut, sont les plus populaires pour investir dans les cryptomonnaies.

Intel, clap de fin pour les puces de minage

Intel prévoit d'arrêter la production de ses puces ASICs Blockscale dédiées au minage de Bitcoin dès cet automne, selon Reuters. La production devrait cesser le 20 octobre, et les expéditions seront assurées jusqu'au 20 avril 2024. Intel justifie cette décision en donnant la priorité à sa stratégie IDM 2.0, qui vise à sous-traiter certains composants et à augmenter la production en interne d'autres puces.

Coinbase continue son expansion

Coinbase, la plateforme de cryptomonnaies américaine, poursuit son expansion internationale en obtenant une licence de classe F aux Bermudes. L'archipel a été choisi comme l'un des hubs internationaux de l'entreprise en raison du régulateur financier optimiste sur le secteur, la Bermuda Monetary Authority (BMA), qui souhaite au passage devenir une plaque tournante de l’industrie des crypto-monnaies. Coinbase est également en discussion avec le régulateur du marché mondial d'Abu Dhabi pour s'étendre aux Émirats arabes unis.

La Russie s’ouvre aux cryptomonnaies

La Banque centrale de Russie autorise certaines entreprises internationales russes à expérimenter l'utilisation de cryptomonnaies pour leurs règlements internationaux, dans un contexte de sanctions économiques liées au conflit en Ukraine. Cette décision marque un changement d'attitude envers les cryptomonnaies, auparavant perçues comme des concurrents directs de la monnaie souveraine russe. Toutefois, les cryptomonnaies restent interdites pour un usage interne.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Alors que les législateurs américains continuent de se chamailler et de lutter pour parvenir à un consensus sur une approche des règles relatives aux cryptomonnaies, leurs homologues européens ont osé aller là où aucun législateur n'est allé auparavant, en bénissant un texte de loi sur les actifs numériques (Markets in Crypto-Assets - MiCA) qui constitue la tentative la plus complète de réglementer le secteur dans n'importe quelle économie mondiale développée. Les dirigeants du secteur de la cryptosphère du monde entier sont très attentifs à la démarche pionnière de l'Europe, même s'ils considèrent qu'il s'agit que d’une première étape.

Les règles ont été décrites comme une "première mondiale" par la Commissaire européenne aux Services financiers, Mairead McGuinness, et aussi comme la "fin de l'ère du Far West pour les crypto-actifs", selon le législateur du Parti vert Ernest Urtasun.

La réglementation de l'Union européenne MiCa, qui est une étape monumentale pour les crypto-actifs européens, est enfin entrée en vigueur après des années de délibérations, de multiples retards et d'innombrables réunions. Il s'agit de la première tentative majeure de fournir un ensemble complet de règles aux sociétés de crypto afin qu'elles sachent à l'avance ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas faire et où se situent leurs responsabilités si elles veulent opérer dans le bloc commercial fort de 27 nations.

Sans rentrer dans les détails, toute entreprise offrant des services liés aux crypto-monnaies dans l'UE doit s'enregistrer dans l'un de ses États membres. Les principaux organismes européens de surveillance financière seront chargés de s'assurer que les entreprises de cryptomonnaies respectent les règles, et notamment qu'elles disposent de processus de gestion des risques et de gouvernance adéquats afin d'éviter un nouvel effondrement du type FTX.

Bien que MiCA ne soit pas parfait, avec des lacunes telles que l'absence de couverture du staking (jalonnement, en français) d'actifs numériques, des prêts, de la finance décentralisée (DeFi) ou des NFT, il s'agit d'un pas important dans la bonne direction, offrant un cadre réglementaire plus que nécessaire. Les lois, qui seront appliquées au niveau des États, doivent encore être officiellement approuvées par l'organe supra-gouvernemental qu'est le Conseil de l'UE, mais elles sont à peu près prêtes à entrer en vigueur l'année prochaine.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a salué cette décision, la qualifiant de "solution pragmatique" à laquelle sa plateforme se conformera.

Désireux de rester pertinents sur la scène réglementaire des cryptomonnaies, les États-Unis ont organisé des auditions au Congrès sur le rôle de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris la surveillance des cryptomonnaies et la future législation sur les stablecoins. Le résultat ? Une pléthore de débats litigieux et une atmosphère de division, avec peu de progrès vers l'élaboration de réglementations complètes sur les cryptomonnaies. Le président de la SEC, Gary Gensler, a été critiqué pour son manque de clarté concernant les règles sur les crypto-monnaies, mais il a maintenu que l'industrie devait simplement se conformer aux lignes directrices existantes.

Aux États-Unis, les querelles politiques et l'incertitude réglementaire ont laissé l'industrie de dans un état de flou, avec des acteurs majeurs tels que Coinbase, Circle et Binance qui souhaitent renforcer leur présence en Europe. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, ayant déclaré cette semaine que "tout est sur la table" en ce qui concerne sa future empreinte opérationnelle.

Pendant ce temps, au pays de la Grande Muraille, l'interdiction officielle de la Chine sur les activités cryptographiques n'est peut-être pas un gel éternel - au moins dans un bac à sable financier de Hong Kong. Des signaux récents suggèrent qu'un dégel pourrait se profiler à l'horizon, ouvrant potentiellement la voie à une croissance et à une légitimation du secteur dans l’Empire du Milieu. En réalité, le pays n'a pas été en mesure d'éradiquer complètement le commerce ou le minage de cryptomonnaies, et la légitimation de certaines parties de l'industrie pourrait être une aubaine pour ceux qui cherchent à y revenir.

Alors, les États-Unis vont-ils renforcer leur réglementation ou laisser l'Europe prendre le large sur la réglementation crypto ? Seul l'avenir nous le dira. Le Vieux Continent va-t-il devenir une référence mondiale en matière d’encadrement des devises numériques ? En tout cas, il en prend le chemin.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Block 4 : Lectures de la semaine

