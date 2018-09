L'Europe prudente sur le commerce mais confiante sur l'Italie

À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,07% à 5.348,87 points. Le Footsie britannique a perdu 0,03% et le Dax allemand, plus exposé aux tensions commerciales en raison du poids de ses valeurs exportatrices, a abandonné 0,23%.

La Bourse de Milan a fait bande à part et clôturé sur un gain de 1,08%, après la parution d'informations de presse faisant état d'un budget de l'Etat italien conforme aux exigences de Bruxelles pour 2019.

Cela a profité aux autres Bourses d'Europe du sud, comme Madrid et Lisbonne, et permis aux indices paneuropéens de clôturer sur une note légèrement haussière.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,04%, le FTSEurofirst 300 a pris 0,06% et le Stoxx 600 a avancé de 0,12%.

Sur le dossier commercial, un responsable de l'administration Trump a indiqué samedi à Reuters que le président américain devrait annoncer dès ce lundi des tarifs douaniers supplémentaires portant sur l'équivalent de 200 milliards de dollars d'importations chinoises.

Cette menace plane déjà depuis plusieurs semaines sur les marchés mais l'annonce, la semaine dernière, d'une invitation des Etats-Unis à la Chine à relancer leurs discussions commerciales avait laissé espèrer que ces tarifs ne soient pas mis en oeuvre dans l'immédiat.

Selon le Wall Street Journal, les nouveaux droits de douane envisagés s'élèveraient à 10% contre 25% évoqués jusqu'ici par l'administration Trump.

Quoiqu'il en soit, le ministère chinois des Affaires étrangères a d'ores et déjà indiqué que Pékin répliquerait si les Etats-Unis mettaient en oeuvre de nouveaux tarifs douaniers sur des importations chinoises.

VALEURS

En Europe, les valeurs technologiques ont particulièrement souffert de la perspective de nouvelles taxes douanières américaines sur des importations chinoises, qui pourrait toucher notamment certains produits d'Apple.

Les fournisseurs européens de la marque à la pomme ont ainsi été délaissés, à l'instar de l'autrichien AMS (-4,11%), une des plus fortes baisses du Stoxx 600. Dialog Semiconductor a perdu 1,09% et STMicroelectronics a reculé de 1,73%, plus forte baisse du CAC 40.

Résultat, l'indice Stoxx du segment technologique a accusé le plus fort repli sectoriel (-0,78%).

A contrario, H&M s'est envolé de 16,63% après avoir annoncé des ventes meilleures que prévu pendant l'été.

Casino (+7,63%) a profité de l'annonce par sa maison-mère Rallye (+13,78%) de l'obtention d'une ligne de crédit de 500 millions d'euros auprès de cinq banques, ce qui vient alléger à court terme la pression sur le bilan de la holding.

A WALL STREET

Tout comme en Europe, le secteur technologique est le premier impacté par la menace de nouveaux droits de douane des Etats-Unis contre la Chine. Apple recule notamment de 1,76%, et l'indice S&P sectoriel abandonne 0,76%.

Amazon (-2,1%) pèse sur le secteur de la distribution (-1,27%) après l'annonce d'une enquête sur de possibles vols de données par des salariés.

Pour les principaux indices, le Dow Jones recule de 0,06%, le S&P 500 abandonne 0,25% et le Nasdaq Composite perd 0,81%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En zone euro, l'inflation a légèrement ralenti au mois d'août en rythme annuel, selon les données définitives publiées lundi par l'office statistique de l'Union européenne, Eurostat, qui confirment les chiffres annoncés en première estimation.

Aux Etats-Unis, la croissance de l'activité manufacturière dans la région de New York a décéléré plus que prévu en septembre, a montré l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale régionale.

CHANGES

L'apaisement des tensions sur l'Italie a favorisé un rebond de l'euro, qui gagne 0,5% face au billet vert pour revenir autour de 1,1680.

Parallèlement, la livre sterling avance de 0,6% face au dollar pour atteindre un plus haut depuis la fin juillet, toujours soutenue par les espoirs d'un accord entre Bruxelles et Londres sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Lundi, le responsable des négociations pour l'UE, Michel Barnier, a indiqué que les discussions avaient lieu dans un état d'esprit de "bonne coopération".

La devise britannique a regagné près de 4% depuis un point bas touché il y a un mois.

Dans ce contexte, le dollar ne profite pas du regain de tensions commerciales et recule de 0,45% face à un panier de devises de référence.

TAUX

Sur le marché obligataire, la séance a surtout été marquée par la nette détente des rendements des emprunts d'Etat italiens, les investisseurs se montrant rassurés sur la discipline budgétaire de Rome dans un contexte de fort endettement du pays.

Une réunion des principaux responsables du gouvernement italien est prévue ce lundi à partir de 16h30 GMT pour préparer le projet de budget pour 2019.

Le taux italien à dix ans est retombé à 2,86%, en repli de plus de dix points de base.

PÉTROLE

Les cours du brut ont effacé leur progression initiale lundi, rattrapés par les craintes de conflit commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales. Ils restent néanmoins soutenus par la perspective d'une baisse des exportations iraniennes en raison des sanctions économiques bientôt imposées par les Etats-Unis.

Le baril de Brent évolue autour de 78 dollars, après avoir franchi la barre des 80 dollars la semaine dernière, et le baril de brut léger américain (WTI) se traite à moins de 69 dollars.

ÉMERGENTS

La menace d'une intensification du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine pèse sur les marchés émergents, pénalisés en outre par un regain de tension sur la livre turque.

L'indice MSCI des marchés émergents recule de 1,18%, après avoir regagné 2,4% lors des deux séances précédentes.

(Édité par Wilfrid Exbrayat)

par Blandine Henault