L'Europe rebondit prudemment en attendant l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent prudemment mercredi au lendemain de leur pire séance de l'année, les investisseurs attendant de voir si les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis justifient leur crainte d'un emballement des prix susceptible d'entraîner un reserrement monétaire prématuré.

À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,14% à 6.276,09 points vers 07h45 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,21% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,51%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro progresse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 de 0,34% et le Stoxx 600 de 0,44%.

Le CAC 40 a perdu 1,86% mardi, le Stoxx 600 reculant pour sa part de 1,97%, sa plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis le 21 décembre.

En Allemagne, l'inflation harmonisée aux normes européennes (IPCH) a atteint 2,1% sur un an en avril, dépassant pour le deuxième mois d'affilée l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE).

En France, elle s'est élevée à 1,6% en rythme annuel, selon des données définitives.

Les chiffres les plus attendus sont ceux des Etats-Unis, qui tomberont à 12h30 GMT. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur une hausse des prix en avril de 0,2% sur un mois et de 3,6% sur un an.

La nervosité est palpable à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence perdent de 0,2% à 0,3% après le net repli de la veille.

VALEURS EN EUROPE

En attendant l'indicateur phare du jour, les résultats animent la cote en Europe.

Certains sont bien accueillis, à commencer de ceux de Commerzbank (+6,50%), d'autres nettement moins, notamment ceux d'ABN Amro (-6,81%).

EDF prend 1,91% après avoir publié un chiffre d'affaires en hausse de 6,2% sur un an au premier trimestre et qualifié de "difficiles" les discussions entre Paris et Bruxelles autour de son projet de réorganisation.

Toujours à Paris, le marché sanctionne les publications d'Ubisoft et CGG qui perdent respectivement 7,27% et 8,76%.

A WALL STREET

L'indice Dow Jones a cédé mardi 1,36% à 34.269,16 points, le S&P-500 a perdu 0,87% à 4.152,1 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,09% à 13.389,43 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a reculé de 1,61% dans le sillage du repli de Wall Street, les investisseurs s'interrogeant en outre sur l'absence d'achats d'ETF par la Banque du Japon lors de la séance de mardi au cours de laquelle le Nikkei a connu sa plus forte baisse depuis le 26 février.

Les Bourses chinoises se sont retournées à la hausse, à la faveur d'un rebond des valeurs technologiques. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a pris 0,4%.

TAUX

Malgré les craintes sur l'inflation, les rendements souverains de référence refluent légèrement, autour de 1,61% pour les Treasuries à 10 ans et de -0,17% pour le Bund allemand de même échéance.

CHANGES

En attendant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, le dollar regagne en revanche du terrain face à un panier de devises de référence (+0,13%) après avoir touché un creux depuis la fin février.

L'euro recule légèrement, autour de 1,2137 dollar.

PÉTROLE

Les cours du brut progressent, soutenus par un recul moindre que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis selon les données de l'American Petroleum Institute et par les dernières prévisions de l'Opep, qui table toujours sur un fort rebond de la demande en 2021.

Le baril de Brent gagne 0,80% à 69,10 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,93% à 65,86 dollars.

(édité par Blandine Hénault)

par Patrick Vignal