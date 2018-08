Bourse de Paris : L'Europe rebondit, sans l'automobile

Les temps forts économiques du jour

Grâce à 0,22% de hausse à la cloche, le CAC40 s'est hissé à 5 420 points mercredi.. A Wall Street, le Nasdaq a poursuivi son ascension mais le Dow et le S&P500 ont perdu un peu de terrain. L'indice large américain affiche depuis hier sa plus longue phase d'expansion depuis les années 70 (hormis dans un cas de figure, que nous expliquons ici ). Le compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine, diffusé hier, a confirmé que(comprendre : en septembre) et qu'un autre pourrait suivre en fin d'année. La banque centrale s'inquiète, comme le reste du monde, des conséquences du bras de fer engagé dans le monde sur les droits de douane.Des droits de douane, il en est aussi question aujourd'hui puisque les Etats-Unis et la Chine s'imposent à compter de ce 23 août des surtaxes sur 16 milliards de dollars de produits additionnels, portant à 50 milliards de dollars les deux listes réciproques de biens visés par des mesures exceptionnelles. Dans le même temps, les discussions entre les deux pays reprennent à Washington pour tenter de sortir de l'escalade. Le reste de l'actualité est dominé paret par l'information la plus lue de la nuit : Donald Trump envisage de gracier Paul Manafort, son ex-directeur de campagne, reconnu coupable de diverses fraudes financières et fiscales (sans commentaire).Les indicateurs de préouverture sont légèrement baissiers en Europe. Alibaba Qantas et CRH sont les têtes d'affiche du jour côté publications.Beaucoup d'annonces aujourd'hui. Les indices PMI Flash d'août sont programmés en France (9h15), Allemagne (9h30) et zone euro (10h00). Le patron de la Bundesbank, Jens Weidmann, prononcera un discours à Berlin à 9h30, avant que ne soient dévoilées les minutes de la dernière réunion de la BCE (13h30). Les inscriptions hebdomadaires au chômage américain (14h30, consensus 215 000) précèderont l'indice FFHA de l'immobilier (15h00, consensus +0,3%) et les PMI Flash américains (15h45, consensus manufacturier 55,1). A 16h00, place aux chiffres de l'immobilier neuf aux Etats-Unis (consensus 643 000). Le 23 août marquera également l'ouverture du symposium de Jackson Hole, grand-messe annuelle des banquiers centraux.La paire euro-dollar se traite 1,555, légèrement au désavantage de la monnaie unique ce matin. L'once d'or recule de -0,3% à 1 191 USD. Le brut léger américain WTI est en légère baisse à 67,91 USD, comme le Brent de Mer du Nord, à 74,64 USD.• Jefferies réduit de 6,10 à 5,70 EUR son objectif sur Aegon en restant à conserver.• Baader Helvea passe de conserver à acheter sur Akzo Nobel , revalorisé de 80 à 90 EUR.• Baader Helvea reste à conserver sur BASF avec un objectif abaissé de 93 à 85 EUR.• UBS réduit de 136 à 90 CHF son objectif sur Comet en restant neutre.• Baader Helvea passe de vendre à conserver sur Nabaltec , revalorisé de 19 à 21 EUR.• Jefferies entame le suivi de Tenaris sur une recommandation acheter et un objectif de 18 EUR.• Jefferies entame le suivi de Vallourec sur une recommandation à conserver et un objectif de 5 EUR.Les syndicats d' Air France KLM ont prévu d'accueillir leur nouveau directeur général, Benjamin Smith, avec une liste de doléances. Le régulateur de la concurrence australien a donné son feu vert au rachat d'APN Outdoor par JCDecaux , qui coûtera 630 millions d'euros mais qui nécessite encore deux autorisations. Sanofi parvient à faire bloquer un générique du Mozobil aux Etats-Unis. CBo Territoria relève son objectif de loyers 2018. Neolife attribue des BSA à ses actionnaires. Rallye rembourse par anticipation une convertible à hauteur de 370 millions d'euros.L'Arabie Saoudite renoncerait à faire coter Saudi Aramco, selon Reuters. Bruxelles devrait valider le rachat de Shazam par Apple Volkswagen a confirmé que Daimler pourrait prendre une part minoritaire de sa plateforme de véhicules d'occasion Heycar. Par ailleurs, Bloomberg a appris que VW aurait approché la jeune pousse spécialisée dans la conduite autonome Aurora.perd une nouvelle manche judiciaire dans l'affaire du talc. Calsonic Kansei, qui fait partie du portefeuille du fonds KKR, serait en discussions pour racheter l'équipementier automobile de la Fiat , Magneti Marelli, selon le 'WSJ', même si le transalpin avait initialement l'intention de mener une introduction en bourse. Qantas à peu près en ligne avec le consensus au T2. JP Morgan pourrait supprimer une centaine de postes en gestion d'actifs, selon Bloomberg. Le marché des semiconducteurs a atteint 120,8 milliards de dollars au second trimestre 2018, en hausse de 19,4% sur un an.