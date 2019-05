L'Europe recule face au risque d'une guerre commerciale longue

Ce Trump est un fou à lier qui va permettre à la Chine, comme au Venezuela, à l'Iran et bientôt au Mexique, d'être totalement indépendant de la techno US, dont la Chine communiste et Huawei n'ont plus vraiment besoin.

Pire : en forçant Google à interdire Huawei d'utiliser son OS, il va permettre à Huawei de mettre en œuvre son propre OS ce qui va encore le faire croître en puissance.

Idem pour les composants.

Les mesures prises contre la Russie par Trump et l’Europe ont permis à Poutine en représailles de stopper des importations agricoles de produits US et Européens, ce qui a obligé la Russie à produire les produits qu’elle importait comme les fromages, le Vin, le Whisky, etc…ce qui a relancé son économie.

La Chine communise fera de même mais cela lui permettra d’intégrer complètement ses filières de production dans la Hi-Tech en développant elle-même les composants US, Japonais, Coréens, hard et soft qu’elle importait pour les intégrer à ses produits télécoms, IT, ou autres.

Cela va encore renforcer l’économie communiste chinoise et affaiblir l’économie US et Européenne.

Ce Trump est une merveille pour la Chine communiste, la Russie, l'Iran, le Venezuela, et bientôt le Mexique qui vont se libérer de l'emprise de l'impérialisme yankee ce qui va accélérer l'effondrement de ce même empire.

Si Trump n'existait pas il faudrait il faudrait l'inventer.

Je pense que Sanders va n'en faire qu'une bouchée en 2020, vu l'Etat de délabrement des USA...