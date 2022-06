L'Europe renforce son soutien à l'Ukraine alors que la Russie poursuit son offensive

Les sirènes de raid aérien ont retenti alors que le président français Emmanuel Macron, l'Allemand Olaf Scholz et l'Italien Mario Draghi visitaient la capitale ukrainienne et une ville voisine ravagée par la guerre.

Après s'être entretenus avec le président Volodymyr Zelenskiy, les dirigeants ont indiqué que l'Ukraine devrait se voir accorder le statut de candidat à l'Union européenne, un geste symbolique qui rapprocherait Kiev du bloc économique.

M. Scholz a déclaré que l'Allemagne avait accueilli 800 000 réfugiés ukrainiens et qu'elle continuerait à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire.

"L'Ukraine appartient à la famille européenne", a-t-il déclaré.

La Grande-Bretagne accueillera des représentants de l'Ukraine et des chefs d'entreprise vendredi pour discuter de la manière dont les entreprises britanniques peuvent aider à reconstruire les infrastructures clés à Kiev.

La Grande-Bretagne encouragera la collaboration entre ses entreprises dans le domaine des infrastructures, de l'énergie et des transports, et les organisations ukrainiennes publiques et privées pour aider à réparer les infrastructures endommagées et détruites.

Sur le champ de bataille, les responsables ukrainiens ont déclaré que leurs troupes résistaient aux bombardements russes massifs dans la ville orientale de Sievierodonetsk, et ont décrit de nouveaux progrès dans une contre-offensive dans le sud.

Mais ils ont déclaré que les batailles sur les deux fronts principaux dépendaient de la réception de plus d'aide de la part de l'Occident, en particulier de l'artillerie pour contrer le grand avantage de la Russie en matière de puissance de feu.

"Nous apprécions le soutien déjà fourni par les partenaires, nous attendons de nouvelles livraisons, principalement des armes lourdes, de l'artillerie moderne à roquettes, des systèmes de défense antimissile", a déclaré M. Zelenskiy jeudi après les entretiens avec ses homologues européens.

M. Macron a déclaré que la France allait intensifier ses livraisons d'armes à Kiev, tandis que les ministres de la défense de l'OTAN, réunis à Bruxelles, se sont engagés à fournir davantage d'armes à l'Ukraine tout en prévoyant de renforcer le flanc oriental de l'alliance militaire dirigée par les États-Unis.

FAIRE L'EUROPE, PAS LA GUERRE

La visite en Ukraine des trois plus puissants dirigeants de l'UE avait pris des semaines à organiser alors qu'ils repoussaient les critiques sur des positions décrites comme trop déférentes envers le président russe Vladimir Poutine.

Les dirigeants, auxquels s'est joint le président roumain Klaus Iohannis, ont visité Irpin, dévasté peu après le début de l'invasion le 24 février.

Notant les graffitis sur un mur où l'on pouvait lire "Faites l'Europe, pas la guerre", M. Macron a déclaré : "C'est très émouvant de voir cela. C'est le bon message."

Poutine a déclaré à plusieurs reprises que la principale raison immédiate de ce qu'il présente comme une "opération militaire spéciale" était de protéger les russophones de l'est de l'Ukraine contre les persécutions et les attaques.

Scholz, Macron et Draghi se disent tous de fervents partisans de l'Ukraine qui ont pris des mesures pratiques pour réduire la dépendance de l'Europe à l'égard de l'énergie russe et trouver des armes pour aider Kiev.

Mais l'Ukraine critique depuis longtemps Scholz pour ce qu'elle considère comme la lenteur de l'Allemagne à livrer des armes et sa réticence à rompre les liens économiques avec Moscou, et était furieuse ce mois-ci contre Macron pour avoir déclaré dans une interview que la Russie ne devait pas être "humiliée".

L'Italie a également proposé un plan de paix dont les Ukrainiens craignent qu'il n'entraîne des pressions sur eux pour qu'ils cèdent des territoires. Après les pourparlers à Kiev, Macron a déclaré qu'une sorte de canal de communication était toujours nécessaire avec Poutine.

DES "VILLAGES FANTÔMES".

Dans le sud, l'Ukraine affirme que ses forces ont fait des incursions dans la province de Kherson, que la Russie a occupée au début de son invasion. Il y a eu peu de rapports indépendants pour confirmer les positions du champ de bataille dans la région.

Le chef d'état-major de Zelenskiy, Andriy Yermak, a écrit sur Twitter qu'il avait visité une zone située à 3 ou 4 km des positions russes, où des dizaines de "villages fantômes" ont été dépeuplés par les combats.

"Nos gars sur le terrain - l'ambiance est au combat. Même avec des ressources limitées, nous repoussons l'ennemi. Il manque une chose - les armes à longue portée. Quoi qu'il en soit, nous les jetterons hors du sud", a-t-il écrit.

Ces dernières semaines, la principale bataille a porté sur la ville orientale de Sievierodonetsk, où les forces ukrainiennes sont retranchées dans une usine chimique avec des centaines de civils.

"Chaque jour, cela devient de plus en plus difficile car les Russes introduisent de plus en plus d'armes dans la ville", a déclaré le maire de Sievierodonetsk, Oleksandr Stryuk.

Jeudi, une frappe aérienne a touché un bâtiment abritant des civils à Lysychansk, de l'autre côté de la rivière, faisant au moins quatre morts et sept blessés, a déclaré le gouverneur régional Serhiy Gaidai.

Les services de renseignement néerlandais, quant à eux, ont déclaré avoir découvert un complot russe élaboré visant à placer un agent militaire utilisant une fausse identité brésilienne à la Cour pénale internationale, qui enquête sur des crimes de guerre présumés.

"Il s'agissait d'une opération à long terme et pluriannuelle du GRU qui a coûté beaucoup de temps, d'énergie et d'argent", a déclaré le chef des services de renseignement néerlandais, Erik Akerboom, en utilisant l'acronyme du service de renseignement militaire russe. Le gouvernement russe et la CPI n'ont fait aucun commentaire sur cette affaire.