L'Europe se prépare au redémarrage de la liaison gazière russe Nord Stream

Une interruption planifiée sur le plus grand gazoduc transportant du gaz russe vers l'Allemagne a commencé le 11 juillet et devrait se terminer à 0600 CET (0400 GMT) le 21 juillet. Il transporte 55 milliards de mètres cubes (bcm) par an de gaz sous la mer Baltique.

Si l'arrêt se prolonge, l'opérateur Nord Stream AG devrait le faire savoir sur son site Web, où la section consacrée aux flux indiquerait soit une reprise, soit l'absence de gaz.

Ces deux dernières années, Nord Stream 1 a repris ses livraisons de gaz à temps après la maintenance qui a lieu chaque été.

En juillet dernier, le retard d'une turbine en cours de maintenance au Canada et la déclaration de force majeure de Gazprom aux clients européens, signifiant qu'elle ne peut garantir la livraison en raison de circonstances exceptionnelles, ont fait craindre une panne prolongée.

Deux sources connaissant les plans de Gazprom ont déclaré mardi à Reuters que les flux étaient susceptibles de redémarrer à des niveaux de pré-maintenance de 40 % de la capacité du gazoduc.

Mercredi, le chef du régulateur allemand de l'énergie a déclaré qu'il s'attendait à ce que le gazoduc reprenne à environ 30 % de sa capacité, sur la base des nominations, ou demandes, de gaz à Lubmin, où Nord Stream 1 touche terre en Allemagne.

Il est encore temps de modifier ces nominations avant la fin prévue de la maintenance.

Bien que cela soit mieux que de ne pas reprendre, les flux de gaz à capacité réduite auraient quand même pour effet de perturber les plans de stockage de l'Europe et d'aggraver une crise du gaz qui a suscité des mesures d'urgence de la part des gouvernements et des factures douloureusement élevées pour les consommateurs.

POINT D'ÉCLAIR DES TURBINES

Alors que l'Occident accuse Moscou d'utiliser ses ressources énergétiques comme une arme, certains gouvernements européens, comme l'Allemagne, ont déclaré que tout retard de turbine pourrait fournir à la Russie un prétexte pour prolonger la maintenance.

Le Canada a déclaré qu'il avait délivré un permis pour le retour de la turbine, mais on ne sait pas quand elle atteindra le pipeline Nord Stream.

Le président russe Vladimir Poutine a également déclaré qu'il n'était pas clair dans quel état la turbine serait retournée après les réparations au Canada, ce qui ajoute à l'incertitude concernant le redémarrage du gazoduc.

La Russie insiste sur le fait qu'elle est un fournisseur fiable et rejette les accusations occidentales selon lesquelles elle utilise l'énergie pour faire chanter l'Europe. Elle accuse également l'Occident, dans son soutien à l'Ukraine, de mener une guerre économique contre Moscou.

Le géant gazier russe Gazprom a déclaré que la turbine est nécessaire à la sécurité de Nord Stream 1 et a indiqué qu'il n'a pas reçu de documents de Siemens Energy, qui a assuré la maintenance de la turbine, indiquant qu'il doit la réinstaller.

Gazprom n'a pas commenté sa déclaration de force majeure, datée rétroactivement du 14 juin, date à laquelle la Russie a réduit les flux de gaz à 40 % de sa capacité, en invoquant la turbine manquante.

Les traders, s'exprimant sous couvert d'anonymat, considèrent la déclaration comme une tentative de protéger Gazprom de toute action en justice pour rupture de contrat.

Avec les analystes et les gouvernements, ils se sont également préparés à des mois de tension et à une éventuelle variation des flux de gaz.

"Les dirigeants européens étant déterminés à renforcer les sanctions à l'égard du Kremlin, la probabilité a augmenté que le gouvernement russe annonce la prochaine étape en réduisant davantage les flux de gaz vers l'Europe en guise de contre-réaction", a déclaré Hans van Cleef, économiste senior en énergie chez ABN Amro.

D'autres analystes s'attendent également à ce que les flux soient encore réduits dans les prochains mois, mais ils notent que la Russie a besoin de revenus autant que l'Europe a besoin de gaz.

"Nous pensons que le scénario le plus probable est que les flux de Nord Stream redémarrent et reviennent à leur capacité lorsque Gazprom recevra la turbine à gaz de Siemens, mais des risques subsistent de nouvelles réductions dans les semaines ou les mois suivants", ont déclaré les analystes de la banque d'investissement Jefferies dans une obligation.

"Nous pensons que l'objectif de la Russie est d'empêcher l'Europe de constituer des stocks de gaz avant l'hiver, de maintenir les prix du gaz à un niveau élevé, de maximiser les dommages économiques et de conserver un effet de levier. Ce dernier objectif n'est pas atteint si les volumes sont réduits à zéro", ont-ils ajouté.

Selon l'organisme de recherche Centre for Research and Clean Air, basé en Finlande, la Russie a gagné 24 milliards d'euros (24,6 milliards de dollars) grâce aux recettes du gazoduc au cours des 100 premiers jours de la guerre en Ukraine (du 24 février au 3 juin).

Pour l'Europe aussi, les enjeux économiques sont élevés.

Environ 32 % de la consommation de gaz de l'Europe provient de la Russie, dont 90 % par le biais de gazoducs. La Russie est également très dépendante du marché européen, 82 % de ses exportations de gaz par gazoduc étant destinées au continent, selon les analystes de Barclays.

La Commission européenne a déclaré qu'une interruption totale des livraisons de gaz russe à l'Europe, si elle est combinée à un hiver froid, pourrait réduire le produit intérieur brut moyen de l'UE jusqu'à 1,5 % si les pays ne se préparent pas à l'avance.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mercredi qu'une coupure totale était "un scénario probable", alors que l'exécutif européen proposait un objectif volontaire aux États membres de réduire leur consommation de gaz de 15 % jusqu'en mars.

(1 $ = 0,9754 euros)