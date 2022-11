L'Europe se réchauffe plus que tout autre continent au cours des trois dernières décennies

Le rapport sur l'état du climat en Europe fait suite à un été d'extrêmes. Une vague de chaleur record a brûlé la Grande-Bretagne, les glaciers alpins ont disparu à un rythme sans précédent et une vague de chaleur marine de longue durée a cuit les eaux de la Méditerranée.

"L'Europe présente une image vivante d'un monde qui se réchauffe et nous rappelle que même les sociétés bien préparées ne sont pas à l'abri des impacts des phénomènes météorologiques extrêmes", a déclaré le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.

De 1991 à 2021, les températures sur l'Europe se sont réchauffées en moyenne de 0,5 degré Celsius par décennie, selon le rapport, alors que la moyenne mondiale n'était que de 0,2 degré Celsius.

L'année dernière, les événements météorologiques extrêmes aggravés par le changement climatique - principalement les inondations et les tempêtes - ont causé des dommages dépassant 50 milliards de dollars en Europe.

La raison pour laquelle l'Europe se réchauffe plus rapidement que les autres continents est liée au fait qu'une grande partie du continent se trouve dans la région subarctique et arctique - la région qui se réchauffe le plus rapidement sur Terre - ainsi qu'à des changements dans les rétroactions climatiques, selon les scientifiques.

Par exemple, moins de nuages au-dessus de l'Europe pendant l'été signifie que plus de lumière solaire et de chaleur atteignent maintenant le continent, a déclaré Freja Vamborg, scientifique principal au Copernicus Climate Change Service.

Certains scientifiques ont qualifié l'Europe de "point chaud de la canicule", car le nombre de vagues de chaleur sur le continent a augmenté plus rapidement que dans d'autres régions en raison des changements de la circulation atmosphérique.

Bien que les températures augmentent, l'Union européenne a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 31 % entre 1990 et 2020, indique le rapport, et vise à réduire les émissions de 55 % d'ici 2030.

Le 6 novembre, les délégués arriveront en Égypte pour la COP27, le sommet annuel des Nations unies sur le climat.

Le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen devraient y assister. La décision du Premier ministre britannique Rishi Sunak de ne pas assister au sommet climatique COP27 est gardée à l'étude, a déclaré son porte-parole lundi.