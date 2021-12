L'Europe termine dans le rouge, la prudence dicte la tendance

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, tandis que Wall Street évoluait sur une note hésitante à la mi-séance dans un contexte de prudence à l'orée d'une nouvelle semaine où plusieurs décisions des grandes banques centrales dans le monde sont attendues.

À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,24% à 6.991,68 points. Le Footsie britannique a reflué de 0,4% et le Dax allemand de 0,1%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,22%, le FTSEurofirst 300 0,25% et le Stoxx 600 0,3%.

Sur l'ensemble de la semaine, l'indice parisien a gagné 3,34% et le Stoxx 600 2,76%, leur meilleure performance hebdomadaire depuis la semaine s'achevant au 12 mars.

En Europe comme aux Etats-Unis, la séance du jour a été volatile au gré de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation américains: les Bourses européennes, qui étaient dans le rouge avant la présentation de cette statistique, ont effacé une partie de leurs pertes avant de rechuter en clôture.

Aux Etats-Unis, les trois principaux indices de Wall Street ont ouvert dans le vert après les chiffres de l'inflation avant de refluer à la clôture des marchés en Europe.

Le département américain du Travail a annoncé vendredi que l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis avait ralenti à 0,8% le mois dernier après avoir grimpé de 0,9% en octobre.

Sur un an, le CPI affiche une augmentation de 6,8%, la plus importante depuis juin 1982, mais ce chiffre est conforme au consensus, ce qui pourrait atténuer la pression sur la Réserve fédérale américaine (Fed), qui se réunit les 14 et 15 décembre, pour qu'elle accélère son resserrement monétaire.

Une enquête Reuters auprès d'économistes prévoit que la Fed relève ses taux de 25 points de base au troisième trimestre 2022 avant une autre hausse au quatrième trimestre.

Les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) sont attendues jeudi prochain et celle de la Banque du Japon le vendredi 17 décembre.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, le compartiment de l'automobile (+0,74%) est l'un des rares du Stoxx 600 à avoir échappé à la tendance baissière. Le secteur technologique (-0,84%) a accusé le plus important repli sur fond de prise de bénéfices.

L'Association chinoise des constructeurs automobiles a indiqué vendredi que les ventes de véhicules en Chine avaient reculé de 9,1% en novembre sur un an mais qu'elles étaient ressorties supérieures aux attentes.

Daimler s'est octroyé un gain de 2,87% après la scission de sa filiale de poids lourds, Daimler Truck (+%).

Toujours à Francfort, Bayer a pris 1,8% grâce à une nouvelle décision judiciaire favorable au groupe allemand aux Etats-Unis dans le dossier de l'herbicide Roundup.

À Paris, Dassault Systèmes (-1,2%) et Worldline (-1,75%) ont figuré parmi les reculs les plus marqués du CAC 40.

Dans l'aéronautique, Dassault Aviation, le fabricant du Rafale, Airbus, BAE Systems ou encore l'italien Leonardo, en lice pour un contrat de plus de huit milliards d'euros avec la Finlande, n'ont n'a pas été pénalisés en Bourse après l'appel d'offres remporté par Lockheed Martin avec ses F-35.

Ailleurs en Europe, les sociétés de livraison de repas, comme Deliveroo (-2,35%) et Just Eat Takeaway (-3,19%) ont continué de pâtir des craintes d'un durcissement de la réglementation sur le secteur par la Commission européenne.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,12%, le Standard & Poor's 500 de 0,36%, tandis que le Nasdaq est quasiment stable, les gains enregistrés après la publication des chiffres de l'inflation ayant été pratiquement effacés.

Aux valeurs, Oracle et Broadcom bondissent respectivement de 15,7% et de 7,5% à la faveur de leurs prévisions pour le trimestre en cours.

A l'exception des technologiques (+1,32%) et du secteur des biens de consommation de base (+1,56%), la plupart des principaux compartiments du S&P-500 sont dans le rouge ou affichent des gains modestes.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des ménages américains s'est nettement amélioré depuis le début du mois de décembre par rapport au mois précédent, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

CHANGES

Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face aux autres grandes devises, recule de 0,2% après la publication des chiffres de l'inflation américaine.

L'euro, en hausse de 0,2%, se traite à 1,1314 dollar.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain sont en baisse après la publication des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis. Le taux du dix ans se contracte de 3,2 points de base à 1,4547% et celui du deux ans, encore plus sensible aux anticipations d'inflation, de 4,6 points à 0,6403%.

En Europe, le Bund allemand à dix ans et son équivalent français de même échéance ont fini en baisse respectivement à -0,347% et -0,004%.

PÉTROLE

Sur le marché pétrolier, les cours remontent après avoir été orientés à la baisse en début de journée, se dirigeant vers leur plus forte hausse hebdomadaire depuis août alors que les inquiétudes liées au variant Omicron sur la conjoncture mondiale se tassent.

Le Brent gagne 0,23% à 74,59 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,25% à 71,13 dollars.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)

par Claude Chendjou