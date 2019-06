L'Europe termine en baisse avec les tensions USA-Iran

À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,13% à 5.528,33 points. Le Footsie britannique a cédé 0,23% et le Dax allemand a abandonné 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,03%, le FTSEurofirst 300 de 0,43% et le Stoxx 600 de 0,36%.

Sur la semaine, l'indice européen Stoxx 600 a gagné 1,57% et le CAC 40 a pris 2,99%, portés par des anticipations de baisse de taux aux Etats-Unis et en Europe après les discours très accommodants de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne.

Selon le baromètre Fedwatch de CME Group, la probabilité d'une baisse des taux de la banque centrale américaine lors de la réunion de juillet est désormais estimée à 100%.

Pour cette dernière séance de la semaine, les inquiétudes sur la situation géopolitique entre les Etats-Unis et l'Iran ont pris le dessus sur les marchés européens; Donald Trump a confirmé vendredi que l'armée américaine était prête à riposter à la destruction en vol d'un drone de l'US Navy par l'Iran mais a ajouté qu'il avait ordonné d'interrompre ces frappes "dix minutes" avant leur déclenchement.

A ces préoccupations s'ajoute la journée des "quatre sorcières", marquée par l'expiration simultanée d'options et de contrats à termes sur les indices et les actions, pour expliquer l'orientation baissière des marchés.

VALEURS

L'indice Stoxx 600 de l'énergie a enregistré la plus forte progression sectorielle du jour (+0,69%), à la faveur de la hausse des cours du brut.

Le secteur technologique a en revanché lâché 0,37% après l'avertissement sur ses ventes annuelles émis par IQE (-24,84% à la Bourse de Londres), un sous-traitant du marché des puces, qu'il explique par les restrictions américaines pesant sur les activités de Huawei.

Dans son sillage, STMicro a perdu 1,25% et AMS 3,92%.

La plus forte baisse du Stoxx 600 est revenue à SES: -4,86%. Selon des traders, l'opérateur européen de satellites serait en contact avec des analystes pour les prévenir que le deuxième trimestre en cours pourrait être plus difficile que prévu.

Natixis poursuit sa descente aux enfers. Après avoir chuté de 11,8% jeudi en réaction à la décision de Morningstar de suspendre le suivi d'un fonds de sa filiale britannique H2O Asset Management, le titre a encore perdu 2,13%. Natixis a indiqué vendredi que H2O avait enregistré 600 millions d'euros de décollecte depuis le début du deuxième trimestre.

A WALL STREET

Après une ouverture en repli, les trois indices majeurs de la Bourse de New York se redressent timidement, tiraillés entre les tensions entre Washington et Téhéran d'une part et les nouvelles jugées encourageantes sur le commerce d'autre part.

Donald Trump et Xi Jinping ont eu un entretien productif cette semaine en amont de leur rencontre prévue lors du G20 les 28 et 29 juin, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant un haut fonctionnaire de l'administration américaine. Ces signes encourageants ont amené le vice-président Mike Pence à reporter son discours sur la politique chinoise, prévu initialement la semaine prochaine, pour ne pas interférer dans la bonne marche des discussions.

Les investisseurs vont donc sûrement devoir patienter jusqu'à la rencontre entre les présidents américains et chinois pour avoir plus d'éclaircissement sur ce dossier sensible.

Au moment de la clôture européenne, le S&P-500 était pratiquement stable (+0,01%) à 2.954,33 points, après avoir touché un record en séance à 2.964,15. Le Dow Jones gagnait 0,2% et le Nasdaq cédait 0,12%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Sur le plan macroéconomique, les premiers résultats des enquêtes mensuelles Markit auprès des directeurs d'achats ont montré une amélioration de l'activité dans le secteur privé en juin en Allemagne comme en France et l'indice d'activité composite PMI de la zone euro est ressorti à son plus haut niveau depuis novembre.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier d'IHS Markit est ressorti à 50,1 en estimation flash pour juin alors que le consensus était de 50,4.

Les reventes de logements ont par ailleurs augmenté en mai, soutenues par la baisse des taux d'intérêt immobiliers, un signal positif sur la santé de l'économie américaine.

CHANGES

L'indice dollar est quasiment inchangé face à un panier de devises de référence et s'achemine vers un repli d'environ 1% sur la semaine en raison des annonces de la Réserve fédérale, qui a ouvert la porte à une baisse de taux d'ici la fin de l'année.

L'affaiblissement du dollar a comme souvent profité aux autres valeurs refuge: le yen a touché en début de séance un plus haut depuis début janvier à 107,04.

L'euro reste au-dessus de 1,13 dollar, soutenu en outre par les derniers indices PMI supérieurs aux attentes.

TAUX

Les rendements des emprunts d'Etats en zone euro ont fini en nette hausse, aidés par les indices PMI "flash" de la région. Le dix ans allemand a terminé à -0,285% contre une ouverture à -0,311%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans reprend plus de cinq points de base, à 2,057%, après être tombé la veille à 1,974%, un plus bas depuis novembre 2016, dans la perspective de voir les taux d'intérêt américains baisser.

PÉTROLE

Les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis alimentent les craintes de perturbation dans la production de brut au Moyen-Orient, poussant les cours pétroliers à la hausse.

Le Brent (+0,93%) a repassé la barre de 65 dollars le baril et devrait ainsi enregistrer une performance hebdomadaire positive après quatre semaines consécutives de baisse. Le brut léger américain grimpe autour de 57,40 dollars le baril.

MÉTAUX

Porté par la baisse du dollar, la perspective d'un assouplissement des politiques des grandes banques centrales et les tensions géopolitiques, l'or a atteint son plus haut niveau depuis six ans à 1.410,78 dollars l'once.

Le zinc a atteint un plus bas depuis début janvier et les autres métaux industriels ont également reculé, les investisseurs s'inquiétant des incertitudes sur le sommet du G20 et les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran.

ÉMERGENTS

Fermée jeudi pour un jour férié, la Bourse de Sao Paulo réagit fortement aux annonces mercredi de la banque centrale brésilienne, qui, dans le sillage de la Réserve fédérale, a signalé un assouplissement à venir de sa politique monétaire. L'indice brésilien Bovespa a touché vendredi un plus haut historique et le real brésilien est revenu à un plus haut de trois mois face au dollar.

A SUIVRE LUNDI:

L'agenda sera allégé en indicateur: seul l'indice Ifo du climat des affaires en zone euro est prévu à 9h00 GMT.

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Édité par Blandine Hénault)

par Laetitia Volga