L'Europe termine en baisse, les incertitudes planent toujours

À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,55% à 5.116,79 points. Le Footsie britannique a cédé 0,39% et le Dax allemand 1,07%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,97%, le FTSEurofirst 300 0,51% et le Stoxx 600 0,51% également.

Le compte rendu de la réunion de politique monétaire de septembre de la Réserve fédérale, publié mercredi, a montré que les membres du Federal Open Market Committee (FOMC) avaient décidé à l'unanimité de relever les taux d'un quart de point le mois dernier et qu'ils étaient très majoritairement favorables à la poursuite de la remontée progressive des taux, au risque de susciter de nouvelles critiques du président américain, Donald Trump.

"La dernière chose que veulent les marchés émergents, la courbe des rendements américains ou le marché actions américain est un rappel d'une poursuite de la hausse des taux aux Etats-Unis", commentent les analystes de Rabobank.

A cela, s'ajoute des craintes sur le budget italien après une information selon laquelle le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, Pierre Moscovici, remettra au ministre italien de l'Economie Giovanni Tria, ce jeudi à Rome, une lettre recensant les inquiétudes de l'exécutif bruxellois sur le projet de budget pour 2019.

Cette deuxième lettre pourrait préluder à un rejet du projet de budget par l'exécutif européen, qui dispose de deux semaines pour l'accepter, demander des ajustements ou le refuser, ce qui serait une première depuis la mise en place de la nouvelle procédure en 2013.

La Bourse de Milan a perdu 1,89% à 19.087,53 points, un plus bas de plus d'un an et demi.

AUX VALEURS

Les résultats trimestriels ont influencé la tendance boursière en Europe avec les résultats du distributeur Carrefour qui a bondi de 9,34%, en tête du CAC 40, après l'annonce d'une amélioration de ses performances au troisième trimestre.

Publicis a gagné 3,75% après l'annonce d'un rebond de la croissance de ses revenus trimestriels.

L'équipementier télécoms suédois Ericsson a pris 6,18% après un bénéfice d'exploitation nettement supérieur aux attentes.

En baisse, le secteur technologique a perdu 2,1% et celui de la construction a reculé de 1,83%, entraîné par la baisse de HeidelbergCement (-8,59%), deuxième cimentier mondial, qui a réduit sa prévision de bénéfice annuel.

Le secteur bancaire a été lésé (-1,69%) par une décision du Tribunal suprême espagnol qui oblige les banques, et non leurs clients, à s'acquitter des droits de timbre sur les prêts immobiliers, une décision qui pourrait coûter des milliards d'euros aux établissements de crédit.

Les deux plus grandes banques du pays BBVA et Santander ont perdu respectivement 2,7% et 2,05%. Bankia, Banco Sabadell et Caixabank ont lâché entre 4,5% et 6,7%.

À WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, les trois grands indices américains sont dans le rouge: l'indice Dow Jones recule de 1,24% et le S&P 500, plus large, de 1,24%. Le Nasdaq Composite perd 1,88%.

CHANGES

Le dollar évolue en légère hausse face à un panier de devises de référence en réaction aux "minutes" de la Fed qui plaident pour la poursuite d'un resserrement monétaire.

Dans le même temps, l'euro abandonne 0,1% sous 1,15 dollar.

De son côté, la livre sterling a cédé du terrain face au dollar et à l'euro, fragilisée par l'annonce d'une baisse plus forte que prévu des ventes au détail en septembre et les débats sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Dans ce dossier pourtant, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker s'est dit convaincu qu'un accord serait trouvé entre Londres et Bruxelles. Theresa May, la Première ministre britannique, avait déclaré plus tôt dans la journée être prête à discuter d'une extension de la période de transition devant intervenir après le Brexit mais en ajoutant qu'elle ne prévoit pas de l'utiliser.

TAUX

Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans est stable à 3,173%, après un plus haut depuis le 10 octobre à 3,2170%, soutenu par les perspectives de poursuite de resserrement monétaire aux Etats-Unis.

Le taux italien à 10 ans a grimpé à un pic de plus d'une semaine, à 3,704%, ce qui a favorisé un mouvement de repli vers le Bund allemand à 10 ans, la référence européenne. Le 10 ans allemand est tombé à un plus bas de deux semaines à 0,412%.

L'écart de rendement ("spread") à dix ans entre les titres italiens et allemands s'est creusé pour atteindre les 317 points de base.

PÉTROLE

Les cours pétroliers continuent de reculer après l'annonce mercredi d'une hausse plus forte que prévu des stocks américains de brut la semaine dernière, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Le brut léger américain perd 0,82%, sous les 70 dollars, et le Brent cède 0,66% sous les 80 dollars le baril, après un creux de quatre semaines à 78,69.

À SUIVRE VENDREDI

Les investisseurs seront attentifs vendredi à la publication de la production industrielle, des ventes au détail et des investissements en Chine en septembre. Les données du mois d'août avaient montré des signes de ralentissement de l'économie chinoise dans un contexte de tensions commerciales avec les Etats-Unis. Du coté des publications, les résultats trimestriels de Rémy Cointreau, Volvo et Procter & Gamble seront à suivre.

(Édité par Véronique Tison)

par Laetitia Volga