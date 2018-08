L'Europe termine en baisse rattrapée par les tensions commerciales

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les valeurs européennes ont terminé la semaine sur une note négative, vendredi, préoccupées par le regain des tensions commerciales. En clôture, l'indice élargi Stoxx Europe 600 a perdu 0,8% à 382,27 points. L'optimisme observé chez les opérateurs en début de semaine, s'est dissipé, a constaté Joshua Mahony, anlyste chez IG, en raison de la résurgence des tensions commerciales entre les Etats-Unis, la Chine et l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) après de nouvelles critiques et menaces du président américain Donald Trump. Alors que les investisseurs attendent la fin des négociations entre les Etats-Unis et le Canada sur le traité de libre-échange nord-américain, l'aversion au risque "a incité les opérateurs à réduire leurs positions avant le week-end", a-t-il ajouté. L'indice allemand Dax et l'indice londonien FTSE ont terminé en repli d'environ 1%, tandis que l'indice CAC 40 a perdu 1,3%. A Milan, l'indice FTSE MIB a lâché 1,2% alors qu'à Madrid, l'Ibex 35 a cédé 0,7%. Parmi les valeurs, Casino a plongé de 10% les investisseurs s'inquiétant de la situation financière après un tweet diffusé par l'investisseur activiste Muddy Waters signalant l'absence de publication des comptes de sa filiale Casino Finance. Whibread a bondi de 14,3% après la cession de sa chaîne de cafés Costa Coffe au géant américain Coca-Cola pour 5,1 milliards de dollars.

Jessica Fleetham, Dow Jones Newswires (Version française Jérôme Batteau) ed : ECH

