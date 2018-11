Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Il sera beaucoup question des élections américaines de mi-mandat aujourd'hui, puisqu'elles constituent un moment charnière pour la Présidence Trump. Mais gardez votre sang-froid, il ne devrait pas sortir grand-chose en matière de tendances au cours de la journée du 6 novembre, sauf pour les amateurs de sondages et estimations ou les accros aux réseaux sociaux. Les premiers bulletins seront déposés dans les urnes à 14h00 heure française le 6 novembre et les derniers à 7h00 heure française le 7 novembre (pour l'Alaska, qui clôture le vote). La plupart des autres bureaux de vote auront fermé leurs portes entre 01h00 et 5h00 du matin, toujours à l'heure française. Des résultats relativement précis commenceront à être disponibles la nuit prochaine, avec un bilan peu ou prou définitif dans la matinée qui suivra.Hier, Wall Street a clôturé en ordre dispersé, avec des gains sur le S&P 500 et le Dow Jones et un Nasdaq qui continue à montrer des signes d'essoufflement, à cause du coup de fatigue de son moteur, Apple , -2,8% hier après -6,6% vendredi. Les relations entre la Chine et les Etats-Unis sont toujours orageuses, même si le vice-président chinois a annoncé ce matin lors du Forum Economique organisé par Bloomberg à Singapour que son pays souhaite discuter avec Washington. En Europe, le gouvernement italien a confirmé qu'il ne modifiera pas son budget controversé.Beaucoup de publications de résultats d'entreprises en Europe aujourd'hui, dont, dans la catégorie grosses capitalisations, Axa Intesa ou Imperial Brands . Aux Etats-Unis, Eli Lilly Emerson et Regeneron sont sur les tablettes. Les marchés asiatiques sont partagés, avec du rouge en Chine et dans les zones limitrophes mais des hausses au Japon, en Australie ou en Inde.En Europe, les commandes d'usines allemandes (8h00, consensus -0,4%) précéderont les PMI des services de plusieurs pays (Espagne, Italie, France, Allemagne, zone euro, entre 9h15 et 10h00). A 11h00, suivront les prix à la production européens. Aux Etats-Unis, l'étude JOLTS sur les créations de postes (16h00) sera la seule ligne de l'agenda avec, évidemment, les élections parlementaires. Ce matin, la Banque d'Australie a maintenu, comme prévu, le statu quo sur ses taux.L'euro est légèrement remonté hier, pour se négocier 1,14 USD ce matin. Le Brent de Mer du Nord et le WTI américain reprennent 0,2%, respectivement à 72,83 et 62,92 USD. L'once d'or recule de 0,2% à 1 228 USD. Le bon du trésor américain à 10 ans est stable à 3,20%.