"L'Histoire n'oubliera pas", dit Charles Michel lors d'une visite à Kyiv

par Sergiy Karazy

KYIV, 20 avril (Reuters) - Le président du Conseil européen Charles Michel a promis mercredi, lors d'une visite à Kyiv qui ne figurait pas à son agenda, que l'Europe serait solidaire de l'Ukraine et que justice devait être rendue pour les crimes de guerre présumés de la Russie.

Charles Michel s'est entretenu dans la capitale ukrainienne avec le président Volodimir Zelensky après s'être rendu dans la ville de Borodianka, où l'Ukraine accuse la Russie d'atrocités, de même qu'à Boutcha, autre ville voisine.

Moscou nie cibler des civils et dénonce des accusations mensongères destinées à justifier davantage de sanctions occidentales.

"Il n'y a pas de mots (...) pour expliquer ce que je ressens. Ce sont des atrocités, ce sont des crimes de guerre. Ils doivent être punis. Ils seront punis", a déclaré Charles Michel lors d'une conférence de presse au côté de Volodimir Zelensky.

S'exprimant par ailleurs sur Twitter, il a écrit: "L'Histoire n'oubliera pas les crimes de guerre qui ont été commis ici (...) Il ne peut y avoir de paix sans justice".

La visite du président du Conseil européen fait suite à celles, plus tôt ce mois-ci, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

"Vous n'êtes pas seuls", a dit Charles Michel, saluant le courage des Ukrainiens. "Nous sommes avec vous et nous ferons tout notre possible pour vous aider et nous assurer que l'Ukraine remporte la guerre". (Reportage du bureau de Kyiv, avec John Chalmers à Bruxelles; version française Nicolas Delame, édité par Matthieu Protard et Jean Terzian)