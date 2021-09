L'IFIC annonce la composition de son conseil d'administration pour 2021-2022

TORONTO, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) est heureux d’annoncer la composition de son conseil d’administration pour 2021-2022. À l’occasion de l’assemblée annuelle, Rick Headrick, président, Gestion d’actifs Capital International (Canada) Inc., a été élu président du conseil pour un mandat de deux ans. Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, La Société de Gestion AGF Limitée, a également été élu vice-présidente du conseil pour un mandat de deux ans.



« Je suis fier de présider le conseil d’administration de l’IFIC et d’appuyer son engagement à renforcer l’intégrité du secteur des fonds d’investissement, permettant ainsi aux investisseurs canadiens d’atteindre leurs objectifs financiers », a déclaré M. Headrick. « Alors que la pandémie continue de restructurer nos vies, la collaboration continue au sein de notre collectivité demeurera une priorité absolue pour assurer un secteur de placement solide et stable dont peuvent profiter les investisseurs et nos membres. »

L’IFIC accueille quatre nouveaux administrateurs : Raza Hasan, chef de la gestion des risques, Banque HSBC; Karen McNally, vice-présidente et chef des solutions de placement, RBC Gestion mondiale d’actifs; Roy Ratnavel, vice-président à la direction et chef de la distribution, Gestion mondiale d’actifs CI; et Sébastien Vallée, deuxième vice-président du CFIQ.

Voici la liste complète des membres du conseil d’administration de l’IFIC pour 2021-2022 :

Rick Headrick (président), président, Gestion d’actifs Capital International (Canada)

Judy Goldring (vice-présidente), présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, La Société de Gestion AGF Limitée

Carol Lynde (ancienne présidente du conseil), présidente et chef de la direction, Gestionnaires d’actifs Bridgehouse

John Adams, chef de la direction, Les Placements PFSL du Canada

Karen Adams, présidente et chef de la direction, Fundserv

George Aguiar, président et chef de la direction, GP Wealth Management Corporation

Kathleen C. Bock, directrice et responsable pour les Amériques, Vanguard Canada

Paul Bourque, président et chef de la direction, Institut des fonds d’investissement du Canada

Chris Boyle, vice-président principal, chef des partenariats mondiaux institutionnels, stratégiques et de courtage, Placements Mackenzie

Sian Burgess, vice-présidente principale, Supervision des fonds, Fidelity Investments Canada s.r.i.

Bill Charles, président et chef de la direction, Placements mondiaux Maxfin

Nelson Cheng, chef de la direction, Sterling Mutuals

Bruce Cooper, chef de la direction, Gestion de Placements TD

Stuart Graham, président et directeur général, PIMCO Canada

Duane Green, président et chef de la direction, Placements Franklin Templeton (Canada)

Éric Hallé, vice-président régional, Est du Canada, Fonds Dynamique

Raza Hasan, chef de la gestion des risques, Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers, Banque HSBC Canada

Ross Kappele, vice-président à la direction et chef, Distribution, BMO Gestion d’actifs Canada

Neal Kerr, vice-président principal et chef, Gestion d’actifs mondiale Scotia (Canada)

Jason Mackay, chef, Relations avec les intermédiaires de gestion de patrimoine, Invesco Canada

Karen McNally, vice-présidente et chef des solutions de placement, RBC Gestion mondiale d’actifs

Bill Packham, président et chef de la direction, Patrimoine Aviso

Roy Ratnavel, vice-président à la direction et chef de la distribution, Gestion mondiale d’actifs CI

Éric-Olivier Savoie, président et chef de la direction, Banque Nationale Investissements

David Scandiffio , président et chef de la direction, Gestion d’actifs CIBC

président et chef de la direction, Gestion d’actifs CIBC Madeleine Sinclair, directrice générale, BlackRock Asset Management Canada

Sébastien Vallée, directeur principal, Développement et Gestion des solutions de placement chez Desjardins

Leo Zerilli, chef, Gestion de patrimoine et d’actifs, Financière Manuvie

Aujourd’hui, l’IFIC a également publié sa Revue de l’année, un calendrier interactif qui présente les évènements marquants en matière de politique, recherche et de représentation de l’IFIC au cours de la période 2020-2021.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

