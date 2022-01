L'IFIC présente son mémoire aux ACVM concernant les exigences de divulgation liée au changement climatique

TORONTO, 17 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a présenté aujourd’hui ses commentaires aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) concernant les obligations d’information liée au changement climatique qu’elles proposent.



« Nous saluons les efforts des ACVM visant à renforcer et à harmoniser la communication de l’information liée au changement climatique au profit des investisseurs canadiens », a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. « Les gestionnaires de placements ont de plus en plus besoin de renseignements de grande qualité, cohérents et comparables pour éclairer leur prise de décisions de placement. »

Dans son mémoire, l’IFIC a exprimé son appui aux exigences de divulgation proposées, qui sont largement conformes aux recommandations du Groupe de travail sur la divulgation de l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD). En ce qui a trait à la déclaration des émissions, l’IFIC appuie les exigences de déclaration obligatoire pour les émissions de types 1 et 2, telles qu’elles sont définies par le protocole sur les gaz à effet de serre. Compte tenu de l’importance des émissions de type 3, l’IFIC recommande également que les ACVM exigent que les émetteurs les déclarent ou expliquent les raisons pour lesquelles ils ne divulguent pas ces renseignements.

