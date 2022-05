L'IIF réduit de moitié son estimation de la croissance du PIB mondial en 2022, les flux vers les pays émergents chutent de 42 %.

L'IIF s'attend également à ce que les flux de capitaux vers les marchés émergents diminuent de 42 % par rapport à l'année dernière.

Sur la base de ses nouvelles estimations, le groupe commercial bancaire mondial a déclaré que le risque de récession avait augmenté car la croissance réelle devrait stagner.

"La faiblesse est généralisée et laisse peu de marge d'erreur", ont écrit les économistes de l'IIF dans un rapport. "Le risque de récession mondiale est élevé. Dans ce contexte, nous nous attendons à un ralentissement significatif des flux de non-résidents vers les marchés émergents."

L'IIF a réduit ses prévisions de croissance du PIB mondial de 4,6 % à 2,3 %, le G3 - États-Unis, zone euro et Japon - affichant un taux de croissance de 1,9 % cette année. Ils s'attendent à ce que la croissance de la Chine décélère à 3,5 %, contre 5,1 % dans l'estimation précédente.

"La vague Omicron en Chine est plus disruptive que nous ne l'avions prévu et fera payer un lourd tribut à la croissance et aux flux de capitaux", a déclaré l'IIF.

La croissance dans la zone euro a été précédemment ramenée de 3 % à 1 %, principalement en raison des effets de l'invasion de l'Ukraine. "Il est important de noter que, comme le report statistique de 2021 à cette année est de 1,9 point de pourcentage, il s'agit d'une prévision de récession qui anticipe une baisse du PIB au second semestre."

La croissance en Amérique latine devrait être légèrement plus rapide, à 2 %, grâce aux prix élevés des matières premières, tandis que l'IIF s'attend à "un certain degré de résilience" de la part des exportateurs de pétrole du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

LA PÉNURIE ALIMENTAIRE, UN RISQUE

Les interdictions d'exportation de produits agricoles en Russie et en Inde, ainsi que l'interruption attendue des semailles et des récoltes en Ukraine, ont été citées alors que l'IIF mettait en garde contre un risque important d'insécurité alimentaire mondiale, le Moyen-Orient et l'Afrique étant probablement les plus durement touchés.

"Les pays asiatiques sont un peu moins exposés au choc des prix alimentaires découlant de la guerre en Ukraine en raison de régimes alimentaires plus axés sur le riz, car les prix du riz sont restés relativement faibles ces dernières années et semblent globalement moins affectés par l'inflation mondiale des prix alimentaires", a déclaré l'IIF.

Flux de capitaux vers les marchés émergents et estimations pour 2022ba1cffb8-3f81-4385-8e90-09f28227ee271

Les flux de capitaux vers les marchés émergents devraient ralentir "sensiblement", selon le rapport, les flux de non-résidents tombant à 972 milliards de dollars, contre 1,68 trillion de dollars l'année dernière. Ce chiffre tombe à 645 milliards de dollars si l'on exclut la Chine, contre 1 000 milliards de dollars l'an dernier.

La Russie affiche des sorties de fonds d'environ 29 milliards de dollars après avoir reçu plus de 58 milliards de dollars l'année dernière et la Chine, le plus grand bénéficiaire, absorbe 327 milliards de dollars cette année contre plus de 668 milliards de dollars en 2021.

Le Mexique, l'Argentine et le Venezuela sont parmi les quelques pays d'Amérique latine qui devraient voir les flux totaux augmenter cette année, bien que dans tous les cas, l'augmentation se fasse à partir de niveaux fortement réduits. Les flux vers le Brésil devraient diminuer de près de moitié pour atteindre 55,3 milliards de dollars.