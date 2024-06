Toujours les mêmes qui gagnent

L'Europe continue à broyer du noir, pendant que Wall Street fait de la résistance. Voilà l'enseignement de la journée d'hier en bourse. Côté ambiance, on sent que l'atmosphère s'alourdit à mesure qu'approche le premier tour des élections législatives en France, dimanche. La Bourse de Paris n'est pas revenue tester ses plus bas de 5 mois datant du 14 juin dernier, mais elle a perdu du terrain pour la troisième fois en quatre séances. Berlin, Zurich, Londres, Milan, Madrid et Bruxelles ont toutes clôturé sur des baisses plus ou moins marquées.