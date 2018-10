La conférence Force for Good et le lancement de la Campagne pour l'INSEAD rassemblent dirigeants, professeurs et chercheurs autour de la promotion d'un monde meilleur

Fontainebleau, Singapour, Abu Dhabi, le 12 octobre 2018.

L'INSEAD, "The Business School for the World", est engagé dans une mission de formation de dirigeants d'entreprise responsables et moteurs de transformation du monde des affaires et de la société. Il en a fait récemment une nouvelle démonstration à l'occasion de la conférence Force for Good sur son campus de Fontainebleau puis lors du lancement de la Campagne pour l'INSEAD au château de Fontainebleau.

Conférence Force for Good

La conférence inaugurale Force for Good s'est tenue à l'INSEAD dans l'après-midi du 5 octobre et a rassemblé plus de 620 participants. Cette conférence a réuni différents dirigeants d'entreprises et d'éminents professeurs et chercheurs afin de partager leurs points de vue, expériences et stratégies sur la manière dont le monde des affaires peut prospérer et avoir des incidences positives sur la société.





La conférence a débuté par un vibrant discours de Paul Polman, Président Directeur Général d'Unilever, dans lequel il a établi un lien entre l'avenir des entreprises et les objectifs de développement durable communément admis à l'échelle mondiale. Ilian Mihov, doyen de l'INSEAD, a ensuite prononcé un discours où il a exposé sa vision du "business as a force for good". Ont alors suivi des présentations et des discussions sur la manière dont les entreprises peuvent apporter de la valeur aux sociétés grâce à de nouveaux outils et à des structures, stratégies et modèles commerciaux innovants.

À l'issue de la conférence, l'INSEAD a officiellement inauguré le Hoffmann Global Institute for Business and Society . Cet institut a été créé grâce à un don de 40 millions d'euros d'un ancien étudiant de la promotion MBA'90D de l'INSEAD, André Hoffmann, et sa femme, Rosalie Hoffmann. Cet Institut vise à offrir de nouvelles perspectives et des solutions innovantes aux problèmes mondiaux les plus épineux - transformer les dirigeants et changer le monde.

André Hoffmann, intervenant à la conférence et invité de marque lors du lancement de la Campagne, a déclaré : "Cette transformation ne pourra avoir lieu sans une nouvelle génération de dirigeants enclins et aptes à changer le paradigme actuel du management. Les écoles de management doivent former des chefs d'entreprise dotés d'une profonde compréhension du lien entre le monde des affaires et la société - et d'une connaissance pratique de la façon d'obtenir des résultats positifs pour les deux."

André Hoffmann est le vice-président de Roche Holdings, la plus grande société de biotechnologie au monde. Il entretient des liens de longue date avec l'INSEAD et soutient de nombreuses initiatives clés de l'école. Cette année, pour la dixième année consécutive, Roche a été reconnue comme l'entreprise du domaine de la santé la plus favorable au développement durable du monde. M. Hoffmann est également un défenseur de la préservation de l'environnement et du développement durable. Au début du mois d'octobre, il a reçu le prix annuel du Duc d'Édimbourg de la préservation de l'environnement, décerné par le WWF, qui met à l'honneur et récompense les meilleures contributions à la préservation de l'environnement dans le monde.

Campagne pour l'INSEAD : "A Force for Good"

La Campagne pour l'INSEAD a été officiellement lancée le 5 octobre au soir au château de Fontainebleau, le lieu historique où se sont tenus les premiers cours de l'INSEAD il y a 59 ans. Cette campagne d'investissement de 250 millions d'euros, fondée sur la perspective, les valeurs et les initiatives singulières de l'école, constituera un soutien de son excellence académique, stimulera l'innovation et transformera les entreprises et la société à l'échelle mondiale. La campagne pour l'INSEAD est ambitieuse et renforcera la capacité de l'école à concrétiser ses ambitions.

Ilian Mihov, doyen de l'INSEAD, a déclaré : "Les défis d'aujourd'hui ne peuvent être relevés avec une façon de penser datant d'hier. Pour relever nos défis communs, nous avons besoin de dirigeants d'entreprises audacieux, sachant faire preuve d'ingéniosité, et capables de défendre le monde des affaires en tant que force au service du bien. C'est justement la mission de l'INSEAD de former ces dirigeants. Nous lançons la Campagne pour aligner les objectifs du monde de l'entreprise sur les objectifs de la société."





", prévue le 10 novembre sur le campus de l'INSEAD à Singapour. Le sujet du rôle des entreprises dans les progrès de la société continuera d'être débattu lors de la réunion des anciens étudiants de l'INSEAD en Asie intitulée " INSEAD Alumni Forum Asia: Business as a Force for Good prévue le 10 novembre sur le campus de l'INSEAD à Singapour.

L'INSEAD fait appel au soutien et à la générosité de ses anciens étudiants, participants, partenaires et amis pour renforcer les capacités de l'école à attirer et former les meilleurs professeurs, soutenir la recherche la plus éminente, et attirer les meilleurs talents de la sphère académique. Toutes les contributions viendront asseoir la mission de l'INSEAD consistant à rassembler les individus, les cultures et les idées afin de former des dirigeants d'entreprises responsables qui transforment les entreprises et la société.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le site internet de la Campagne. Vous pouvez suivre la Campagne de l'INSEAD sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #INSEADforGood. Pour en apprendre advantage sur les prochains événements en lien avec la Campagne en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis, n'hésitez à vous rendre le site internet des événements de la Campagne.

###

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: INSEAD via Globenewswire