L'INSEAD lance le Master in Management, tremplin idéal vers une carrière internationale pour les jeunes diplômés

Ce programme accéléré de 10 mois utilise une méthode éducative innovante axée sur la résolution de problèmes pour préparer les jeunes diplômés à une carrière internationale.

Fontainebleau, Singapour, Abu Dhabi, 23 mai 2019.

L'INSEAD, The Business School for the World, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau programme : le Master in Management (MIM).

Face aux mutations de l’écosystème économique, le monde a besoin de talents novateurs, créatifs et disruptifs. L’INSEAD a toujours été à la pointe de l’innovation dans l’enseignement du management pour répondre aux besoins du marché en formant des dirigeants d’entreprise capables d’évoluer et de suivre leur voie dans cet environnement en constante évolution. À mesure que l’environnement économique mondial évolue, l’INSEAD continue d’innover pour transformer le monde de l’entreprise et la société.

Le MIM est un programme de niveau Master destiné à une nouvelle génération d’individus polyvalents et vifs d’esprit. Ce programme accéléré en 10 mois à temps plein fournira aux étudiants les moyens d’avoir un impact positif sur la société d’aujourd’hui et d’y apporter leur contribution en cette ère du numérique.

Urs Peyer, Doyen des Programmes Diplômants à l'INSEAD, déclare : "En intégrant le MIM, les jeunes talents contribueront à la mission de l'INSEAD : former des dirigeants d'entreprises responsables qui transforment le monde des affaires et la société. Nos programmes actuels (MBA, doctorats, programmes pour cadres supérieurs) sont conçus pour des professionnels internationaux ayant déjà une expérience du monde du travail. Le MIM viendra ainsi compléter l’offre académique de l’INSEAD. Les connaissances et compétences qu’il délivrera aux étudiants - futurs dirigeants d’entreprise - leur donneront les clés pour réussir dans un écosystème toujours plus complexe qu’ils pourront faire évoluer et orienter vers de nouveaux horizons."

Les principaux atouts du MIM INSEAD :

• Une école de commerce de premier rang

Le programme MIM s'appuie sur les méthodes d'enseignement et de recherche éprouvées de l'INSEAD. Comptant parmi les écoles supérieures de commerce les plus importantes et les plus influentes au monde, ses programmes figurent régulièrement en tête des classements du Financial Times.

• Un enseignement pragmatique

Les étudiants du MIM recevront une formation très pointue mêlant la théorie à l’application à des situations professionnelles réelles. Les cours du tronc commun fourniront une base solide dans les différentes disciplines du management, tandis que les blocs d’enseignement pratique fondés sur l’expérience et sous la forme de visites d’entreprises et de séminaires en Asie et en Europe, seront l’occasion d’acquérir des connaissances sur le terrain. Des cours facultatifs - dédiés à la transformation digitale tels que l’analyse des réseaux sociaux, la technologie financière et la blockchain donneront les clés de la réussite à l’ère du numérique.

• Des compétences recherchées sur le marché

Les étudiants acquerront des compétences prisées par les employeurs, notamment par une approche intégrée de la résolution de problèmes, la communication efficace, la gestion de projets et le codage.

• Une exposition aux autres cultures

Fait inédit, les étudiants seront amenés à étudier sur deux campus INSEAD : celui de Fontainebleau en France et celui de Singapour. Ils auront l’occasion d’apprendre de leurs camarades de classe et de leurs professeurs issus de tous les continents. Des voyages d’étude à Abu Dhabi, en Chine ou aux États-Unis enrichiront d’autant plus cette expérience interculturelle fondamentale et constitueront un atout supplémentaire dans ce parcours d'apprentissage.

• Un accès à des recruteurs de renom

Tout au long de leur parcours au sein du MIM, le « Career Development Centre » de l'INSEAD apportera son soutien aux étudiants dans leurs démarches pour atteindre leurs objectifs professionnels et réussir sur le marché du travail.







Soumis à l’obtention d’un visa

Programme susceptible de changement

Katy Montgomery, Vice-Doyenne des Programmes Diplômants à l'INSEAD, explique : « Les étudiants MIM de l'INSEAD vivront une véritable expérience d’immersion dans un environnement international à la fois aux côtés de leurs camarades de classe et de leurs professeurs issus des quatre coins du globe. Ils voyageront sur plusieurs continents et auront accès aux plus grandes entreprises recruteuses et à des fonctions diverses dans un large éventail de secteurs. Nos diplômés feront partie d'un réseau unique d'anciens étudiants comptant plus de 58 000 personnes influentes réparties dans 176 pays à travers le monde. »

Thibault Séguret, Directeur du Programme Master in Management de l'INSEAD, ajoute : « Avoir un impact sur le monde peut apparaître comme une tâche colossale… Face à ce défi, le MIM INSEAD fournira à ses étudiants les bons outils et l'expérience nécessaire pour aller où ils le souhaitent et accomplir ce qu'ils veulent. Ce sera une expérience stimulante, enrichissante et vectrice de confiance sur les plans éducatif, personnel et culturel. »

La première promotion débutera le programme en septembre 2020 et accueillera 80 étudiants. Les candidats sont tenus de passer les tests GMAT* ou GRE** pour pouvoir postuler.

Procédure de sélection :

Dès juin 2019 : envoi des candidatures.

Sélection des dossiers en 3 étapes :

1- Candidature en ligne

Rédaction d’un essai et réponse à 2 questions. 1 recommandation requise, la seconde optionnelle ;

2- Entretien vidéo

Sous 24h, le/la candidat (e) reçoit un lien pour passer un entretien vidéo. Ce nouveau concept de recrutement repose sur un enregistrement d’une minute par le/la candidat (e) et la réponse à une série de questions aléatoires pré-enregistrées ;

3- Entretien oral

Les candidats recevront une réponse 4 à 5 semaines après la soumission de leur dossier.

Possibilité d’obtention d’une bourse d’étude INSEAD (3 critères : aide aux étudiants en difficulté, bourse au mérite, allocation à la diversité)

Pour en savoir plus sur le Master in Management de l'INSEAD, veuillez consulter le site internet dédié ici et télécharger la brochure correspondante ici .

A propos de l'INSEAD, The Business School for the World[*]





L’INSEAD compte parmi les écoles supérieures de commerce les plus importantes et les plus influentes au monde. L’INSEAD rassemble les individus, les cultures et les idées pour former des dirigeants responsables qui transforment le monde de l’entreprise et la société. Notre approche internationale et notre diversité culturelle se reflètent dans tous les aspects de notre recherche et de notre enseignement, ainsi que dans nos partenariats.

Grâce à ses campus en Europe (France), en Asie (Singapour) et au Moyen-Orient (Abu Dhabi), l'INSEAD déploie sa recherche et son enseignement sur trois continents. Chaque année, ses 155 professeurs reputés, issus de 40 pays, inspirent plus de 1 300 étudiants et participants aux programmes MBA, Executive MBA (EMBA), Masters spécialisés (Master in Finance, Executive Master in Change) et PhD (Doctorat) ainsi que plus de 12 000 dirigeants d’entreprises participant aux programmes exécutifs.

L’INSEAD se maintient à la pointe de la recherche et de l’innovation dans tous ses programmes. Nous fournissons aux dirigeants d'entreprise les connaissances et la sensibilisation nécessaires pour leur permettre d’être opérationnels n'importe où dans le monde. Notre excellence académique est déterminée par ces valeurs fondamentales mises au service de la communauté mondiale, nous permettant ainsi de remplir notre rôle de Business School for the world*.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.insead.edu.





*Graduate Management Admission Test » : test visant à mesurer les aptitudes des candidats à rejoindre un programme dans les domaines du management et l’administration. **Test pour les programmes de deuxième cycle et écoles de commerce. Il mesure les compétences de raisonnement verbal, de raisonnement quantitatif, d'analyse critique et de rédaction analytique.

[*] The Business School for the World : L’école de commerce au service du monde.