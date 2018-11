L'INSEAD lance sa plus grande campagne de collecte de fonds

La plus importante campagne de collecte de fonds de l'école est axée sur le "business as a force for good"

Fontainebleau, Singapour, Abu Dhabi, le 13 november 2018

L'INSEAD, The Business School for the World, a poursuivi le lancement mondial de la Campagne pour l'INSEAD le samedi 10 novembre à Singapour. Avec un objectif de 250 millions d'euros, cette campagne est la campagne de collecte de fonds la plus ambitieuse de l'école à ce jour.

De gauche à droite : Ilian Mihov, Doyen de l'INSEAD, et Rémy Best, Président du Comité Directeur de la Campagne INSEAD et membre du Conseil d'Administration de l'INSEAD, lors du lancement de la Campagne pour l'INSEAD au parc Gardens by the Bay à Singapour.

Après son lancement initial le 5 octobre 2018 sur le campus de Fontainebleau, cette campagne met l'accent sur la vision à long terme de l'INSEAD du "business as a force for good". Cette campagne vise à renforcer l'excellence académique de l'école, à stimuler les avancées novatrices et à transformer la société à l'échelle mondiale.



Ilian Mihov, Doyen de l'INSEAD, lors du lancement de la campagne à Fontainebleau.

En tant qu'école de commerce la plus internationale et où tous les types de diversité sont appliqués, l'INSEAD a un rôle important à jouer en insufflant un esprit international dans sa formation aux dirigeants d'entreprises. Cela est particulièrement vrai aujourd'hui alors que le monde fait face à des défis sans précédent.

L'école est convaincue que les solutions économiques à ces défis - par le biais de stratégies et de pratiques commerciales tenant compte du rôle social des entreprises - peuvent favoriser le développement durable et la prospérité. Le monde a besoin de dirigeants audacieux, focalisés sur leurs objectifs et dotés de perspectives mondiales nuancées, aussi attachés à atteindre leurs objectifs commerciaux qu'à apporter des progrès sociaux.

L'INSEAD est très attaché à la formation de ces dirigeants. Ilian Mihov, Doyen de l'INSEAD, a déclaré: «La Campagne nous donne le pouvoir d'avancer dans la mission de notre école : former des dirigeants responsables qui transforment le monde des affaires et la société. Nous avons besoin du soutien de la communauté INSEAD pour former une génération de dirigeants d'entreprise, de managers et d'entrepreneurs internationaux prêts à relever les défis du monde et à utiliser les affaires en tant que force au service du bien."

La Campagne s'articule autour de trois thèmes principaux: les valeurs, la vision et les initiatives qui font de nous une école singulière.

Les valeurs de l'INSEAD

En encourageant la promotion des valeurs de l'INSEAD, ceux qui soutiennent la campagne contribuent à créer un état d'esprit plus international et plus inclusif au sein des entreprises et de la société.

Rôle social des entreprises : déterminer comment les entreprises peuvent mieux s'aligner sur les objectifs de la société guidées par le : déterminer comment les entreprises peuvent mieux s'aligner sur les objectifs de la société guidées par le Hoffmann Global Institute for Business and Society , nouvel institut récemment inauguré à l'INSEAD.

Bourses : promouvoir la diversité géographique et socio-économique ainsi que la parité en veillant à ce que des étudiants hautement qualifiés du monde entier puissent accéder à son programme de MBA.

La vision de l'INSEAD

Adhérer à la vision de l'INSEAD fait avancer les dirigeants d'entreprises sur la voie d'un monde meilleur.

Esprits éclairés : créer plus de chaires et de postes de professeurs dotés de davantage de ressources afin d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents de la sphère académique.

Enseignement d'excellence : créer et soutenir une pédagogie innovante et renforcer la culture d'excellence académique de l'INSEAD.

Transformation des infrastructures : former les dirigeants de demain en leur fournissant des infrastructures où enseigner, apprendre et collaborer de façon inédite. Renouveler notre campus historique de Fontainebleau.

Les initiatives de l'INSEAD

S'investir dans les nouvelles initiatives de l'INSEAD permet de repousser les limites de l'excellence de l'enseignement du commerce.

· Transformation numérique : offrir des perspectives et des stratégies qui aideront les entreprises à prospérer à l'ère numérique.

· Entrepreneuriat et innovation : être à l'origine d'initiatives de pointe et augmenter les ressources afin d'amplifier l'esprit d'entreprise et le succès des innovations de l'école.

Rémy Best, promotion MBA de décembre 1993, Président du Comité Directeur de la Campagne INSEAD et membre du Conseil d'Administration de l'INSEAD, a déclaré: «Nous sommes certains que l'engagement de l'école en faveur de la diversité, de l'excellence académique et de l'innovation continue sortira encore renforcé par cette Campagne. En cette période charnière, nous nous adressons aux dirigeants au sein de notre communauté INSEAD présente dans le monde entier pour nous faire connaître et saisir l'occasion de contribuer à notre succès continu."

Aujourd'hui, l'INSEAD a franchi une étape importante de cette Campagne, en atteignant 59 % de son objectif global grâce au soutien exceptionnel de plus de

11 300 anciens étudiants et amis.

L'INSEAD encourage ses anciens étudiants, ses partenaires et ses amis à soutenir les efforts de la Campagne. Votre soutien fait une différence pour l'avenir de l'INSEAD et modifie la manière dont les affaires se font dans le monde - aujourd'hui et pour les décennies à venir.

Pour plus de détails sur la campagne pour l'INSEAD, veuillez cliquer ici. Suivez les différentes étapes de la Campagne sur la page de son service presse, sur les réseaux sociaux et grâce au hashtag #INSEADforGood.

À propos de l'INSEAD, "The Business School for the World" :

L'INSEAD compte parmi les écoles supérieures de commerce les plus importantes et les plus influentes au monde. L'INSEAD réunit les individus, les cultures et les idées pour former des dirigeants responsables qui transforment le monde et la société. Son approche internationale et sa diversité culturelle se reflètent dans tous les aspects de sa recherche et de son enseignement.

Avec trois campus en Europe (France), en Asie (Singapour) et au Moyen-Orient (Abu Dhabi), l'INSEAD déploie sa recherche et son enseignement sur trois continents. Chaque année, ses 145 professeurs reputés, issus de 40 pays, inspirent plus de 1 400 étudiants et participants aux programmes MBA, Executive MBA (EMBA), PhD (Doctorat) et Masters spécialisés (Master in Finance, Executive Master in Consulting and Coaching for Change), ainsi que plus de 10 000 dirigeants participant aux programmes exécutifs.

En complément des programmes qu'elle propose sur ses trois campus, l'INSEAD a développé un partenariat académique avec la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie (à Philadelphie et San Francisco), la Kellogg School of Management de l'Université Northwestern près de Chicago, l'Université Johns Hopkins/SAIS à Washington, le Teachers College de l'Université de Columbia à New York et la Sloan School of Management du MIT à Cambridge, Massachusetts. En Asie, l'INSEAD est partenaire de la School of Economics and Management de l'Université Tsinghua de Pékin et avec la CEIBS (China Europe International Business School) de Shanghai. L'INSEAD est Membre Fondateur de l'université pluridisciplinaire Sorbonne Universités créée en 2012. Enfin, l'INSEAD est partenaire de la Fundação Dom Cabral au Brésil.

L'INSEAD est devenue une pionnière de l'enseignement des affaires internationales en Europe et fait voir le jour à sa première promotion de MBA en 1960. En l'an 2000, l'INSEAD a inauguré le campus Asie de l'école basé à Singapour. En 2007, l'école a ouvert un centre alliant recherche et programmes éxécutifs aux Émirats Arabes Unis. Elle a officiellement inauguré son campus à Abu Dhabi en 2010.

A travers le monde et au fil des décennies, l'INSEAD continue de développer une recherche de pointe et d'innover au sein de l'ensemble de ses programmes afin d'offrir aux leaders du monde des affaires un savoir et une sensibilité leur permettant d'opérer efficacement à l'échelle mondiale. Ces valeurs fondamentales nous ont véritablement permis de devenir « The Business School for the World ».

Pour plus d'informations sur l'INSEAD, veuillez-vous rendre sur www.insead.edu

