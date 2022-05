L'IPC américain d'avril se refroidit, les signaux sont mitigés quant au pic de l'inflation.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % le mois dernier, soit le gain le plus faible depuis août dernier, a déclaré mercredi le département du travail. Cela contraste fortement avec la hausse mensuelle de 1,2 % de l'IPC en mars, qui était la plus importante depuis septembre 2005. STORY : TABLE :

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Les contrats à terme S&P e-mini ont inversé les gains initiaux et étaient en baisse de 0,99%, indiquant une ouverture faible à la Bourse.

OBLIGATIONS : Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont bondi à 3,0640%. Les rendements du Trésor à deux ans ont bondi à 2,7194%.

FOREX : Le Dollar Index a augmenté de 0,1%.

COMMENTAIRES

ROBERT PAVLIK, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR CHEZ DAKOTA WEALTH À FAIRFIELD, CONNECTICUT

"Le chiffre principal était un peu plus élevé que prévu. C'est l'indice de base qui a posé problème, car il a été plus élevé que prévu et environ deux fois plus élevé que le mois dernier. Cela indique que l'inflation n'a peut-être pas encore atteint son sommet. Cela semble être une grande préoccupation pour le marché. En réponse à cela, les contrats à terme se sont vendus et continuent de se vendre."

"Ce que vous voyez là, c'est la crainte persistante que la Fed doive agir de manière agressive pour combattre l'inflation. L'inflation force la main de la Fed. L'inflation ainsi que les mesures prises par la Réserve fédérale vont ralentir l'économie américaine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les gens ont moins d'argent à dépenser parce qu'ils doivent le dépenser dans d'autres endroits, donc il y a moins de dépenses discrétionnaires."

KARL SCHAMOTTA, STRATÈGE EN CHEF DU MARCHÉ, CAMBRDIGE GLOBAL PAYMENTS, TORONTO

"Une hausse beaucoup plus forte que prévu, surtout sur la mesure de base, suggère que les pressions inflationnistes sous-jacentes restent assez fortes et assez persistantes. Nous assistons à un ré-ancrage de la partie avant de la courbe des taux d'intérêt, je vois des attentes pour juin autour de 70 points de base, donc vous envisagez au moins 2 % de resserrement supplémentaire au cours des quatre prochaines réunions. Le dollar est donc en train de laminer tout le reste et l'appétit pour le risque est en train d'être démoli ici, nous avons vu les indices boursiers se vendre fortement, vos devises à bêta élevé ou liées aux matières premières se vendent également et cette fuite vers le dollar se poursuit ici."

BRIAN DORST, TRADER SENIOR, THEMIS TRADING LLC, NEW JERSEY

"Les données étaient plus chaudes que prévu, et les marchés se sont retournés dessus - d'un mois sur l'autre, il y avait une touche de hausse, hors énergie, donc les futures se sont retournés. Mais la Fed va maintenir le cap, car les estimations ne sont pas si éloignées. Ce n'est pas extrêmement choquant, mais cela montre que l'inflation est très présente."

GREG BASSUK, DIRECTEUR GÉNÉRAL, AXS INVESTMENTS, NEW YORK CITY

"Les données soulignent que l'inflation et la hausse des prix n'ont probablement pas encore atteint leur sommet. Les investisseurs vont s'inquiéter du fait que la Fed va adopter une approche encore plus agressive, ce qui va alimenter les inquiétudes persistantes autour d'une récession potentielle. Nous pensons donc que cela va être un gros, gros point négatif pour les marchés aujourd'hui.

"Nous pensons définitivement que cela augmente la probabilité de hausses de taux plus agressives, en partie parce que l'inflation ne semble pas ralentir, mais en plus de cela, nous avons également des préoccupations importantes liées à la chaîne d'approvisionnement en pétrole et en gaz, avec la guerre en Ukraine, ainsi qu'avec le verrouillage de la Chine sur le COVID. Donc, avec les préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement et une politique potentiellement plus agressive de la Réserve fédérale autour du resserrement et de l'augmentation des taux, la probabilité d'une récession non seulement américaine mais mondiale va certainement peser lourdement sur les marchés."

JAY HATFIELD, DIRECTEUR GÉNÉRAL, INFRASTRUCTURE CAPITAL MANAGEMENT, NEW YORK

"L'IPC s'est imprimé légèrement chaud par rapport aux attentes. Nous continuons à prévoir que l'inflation ne décélérera pas de manière significative avant le printemps, où nous nous attendons à ce que les prix de l'énergie atteignent un pic et que les augmentations des prix du logement et des loyers décélèrent."

THOMAS HAYES, PRÉSIDENT, GREAT HILL CAPITAL, NEW YORK

"C'était un panorama mitigé. D'un côté, il est plus bas que le mois dernier, donc l'inflation a peut-être atteint un sommet. De l'autre, c'est pire que prévu. Il y a quelque chose que tout le monde peut détester, et quelque chose que les gens peuvent aimer."

"La bonne nouvelle est que les chiffres ont baissé par rapport au mois dernier. La mauvaise nouvelle est qu'ils sont un peu plus élevés que prévu. Les prix des voitures d'occasion, qui étaient le moteur, ont baissé de 4/10e de pour cent, donc c'est un développement positif, et les marchés sont mitigés en conséquence. Donc peu concluant, mais une tendance dans la bonne direction."

"Le NASDAQ (contrats à terme) est le plus en baisse parce que les taux augmentent en prévision du fait que la Fed devra rester assez agressive pendant un certain temps. Le rendement à 10 ans est remonté à 3,04 %, ce qui nuit le plus au NASDAQ et aux technologies. Mais panorama déséquilibré. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est inférieure à celle du mois dernier sur les deux fronts, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est supérieure aux prévisions du consensus."

PETER CARDILLO, ÉCONOMISTE DE MARCHÉ EN CHEF, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK

"Je suis un peu déçu par le chiffre de l'inflation. Il montre un peu de modération, des signes que l'inflation plafonne, mais le taux de base est un peu élevé. Nous pourrions assister à une remontée des rendements, mais je ne pense pas qu'ils reviendront aux sommets enregistrés lundi."

"Le marché obligataire reste frileux. Je pense que la Fed sera capable de lutter contre l'inflation, tout en la faisant baisser, mais il y a toujours des facteurs extérieurs, comme la guerre (Russie-Ukraine) et si une nouvelle variante devait apparaître aux (États-Unis)."

"Je vois un pic se produire, mais il y a toujours cette chance extérieure de courbe, comme une escalade complète de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, entraînant l'OTAN dans le tableau. Dans le pire des cas, les prix de l'énergie augmenteront, mais pas au point d'être significatifs."

"Mais je pense que nous avons atteint ce pic. Nous pourrions voir des prix encore plus élevés pour le pétrole et les céréales, mais ils seront limités."

"La Fed va continuer avec des hausses de taux (de 50 points de base) pour les trois prochaines réunions, et d'un quart de point pour les prochaines réunions. Mais je ne pense pas qu'ils iront beaucoup plus loin. L'important est d'éradiquer l'inflation, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Le discours musclé de la Fed va se poursuivre."

ROSS MAYFIELD, STRATÈGE EN CHEF DES INVESTISSEMENTS, BAIRD PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

"Un peu une surprise à la hausse sur tous les plans, donc l'histoire du pic d'inflation devra certainement être reconsidérée à la lumière de ces données." "Ils (la Réserve fédérale) sont assez bien verrouillés sur des hausses de taux de 50 points de base. Les données sont une surprise à la hausse, mais c'est toujours une baisse par rapport à mars. Donc, dans un sens, ils sont probablement sur la bonne voie et ils vont continuer avec leur plan précédemment établi" "En fin de compte, il est difficile de dire si nous avons atteint un plancher (pour les technologies) ou non, il pourrait probablement y avoir plus de place à la baisse. Nous nous attendons simplement à ce que la volatilité se poursuive."

PAOLO ZANGHIERI, ÉCONOMISTE SENIOR, GENERALI INVESTMENTS, MILAN

"Les effets de base ont fait baisser - comme prévu - l'inflation globale et l'inflation sous-jacente en glissement annuel, mais la hausse mensuelle des prix s'est avérée plus élevée que prévu, confirmant l'opinion selon laquelle le retour de l'inflation à des valeurs plus tolérables prendra du temps. Ce qui est plus inquiétant, c'est la hausse constante de l'inflation liée au logement (loyers), qui est une conséquence de l'augmentation rapide des prix de l'immobilier. Les taux d'intérêt plus élevés commencent à refroidir le secteur de la construction, mais l'inflation de logement (qui représente plus d'un tiers de l'inflation de base totale) restera forte pendant longtemps. L'inflation de base a également été stimulée par la hausse inattendue des prix des véhicules neufs, car les goulots d'étranglement font que l'offre a du mal à suivre la demande. Les risques pour l'inflation restent orientés à la baisse en partie en raison de facteurs échappant largement au contrôle de la Fed, tels que les matières premières et les chaînes de production mondiales de biens, fortement impactées par les blocages en Chine. Dans l'ensemble, les données d'aujourd'hui renforcent les arguments en faveur de la forte préalimentation préconisée par Powell lors de la dernière réunion, qui a également suggéré la possibilité de deux hausses supplémentaires de 50 points de base en juin et juillet. Cependant, cela maintiendra l'inquiétude sur la possibilité d'une récession élevée, et finalement l'affaiblissement de la croissance pourrait conduire la Fed à tempérer son resserrement après l'été."