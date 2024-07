L'indice principal des prix à la consommation (IPC) de la Thaïlande a augmenté de 0,62% en juin par rapport à l'année précédente, après une augmentation annuelle de 1,54% le mois précédent, a déclaré le ministère du commerce vendredi.

Le chiffre de juin est à comparer à la prévision d'une augmentation de 1,12 % selon un sondage Reuters, et à la fourchette cible de la banque centrale de 1 % à 3 %.

L'IPC de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 0,36 % sur l'année. (Rapporté par Orathai Sriring, Kitiphong Thaichareon et Thanadech Staporncharnchai ; Editing by Ed Davies)