L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Nouvelle-Zélande a augmenté de 0,4 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon les données officielles publiées mercredi, ce qui est inférieur aux prévisions des analystes.

Le taux d'inflation annuel était de 3,3 %, contre 4,0 % au trimestre précédent.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de l'IPC de 0,5% en glissement trimestriel et de 3,4% par rapport à l'année précédente. La banque centrale s'attendait à un taux d'inflation annuel de 3,6 %.

"L'augmentation annuelle des prix de 3,3 % est inférieure à celle observée lors du pic de 2022 et est similaire à celle d'il y a trois ans, a déclaré Nicola Growden, responsable des prix à la consommation de Statistics New Zealand.

Cependant, le dollar néo-zélandais a augmenté jusqu'à 0,6061 $ après que la composante non commerciale soit apparue plus élevée que prévu. L'inflation annuelle des biens non échangeables est maintenant de 5,4 %, en baisse par rapport aux 5,8 % du premier trimestre.

Les taux sont restés en suspens, la banque centrale attendant que des taux plus élevés se répercutent sur l'économie et fassent baisser l'inflation.

La semaine dernière, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a maintenu son taux d'escompte à 5,5 % pour la huitième réunion consécutive. Toutefois, elle a noté que la politique monétaire avait considérablement réduit l'inflation et qu'elle s'attendait à ce qu'elle revienne dans la fourchette cible de 1 % à 3 % d'ici le second semestre de 2024.

Les principaux moteurs de l'inflation annuelle au deuxième trimestre ont été le logement et les services aux ménages, en raison de la hausse des prix des loyers, de la construction de nouvelles maisons et des taxes du gouvernement local, a déclaré Statistics New Zealand dans un communiqué. (Reportage de Lucy Craymer ; Rédaction de Chris Reese et Jamie Freed)