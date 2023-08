L'administration fiscale américaine prévoit d'autoriser les contribuables à soumettre tous les documents et la correspondance à l'agence sous forme numérique pour la saison fiscale 2024 et de convertir toutes les déclarations fiscales sur papier en documents numériques d'ici la saison 2025, a déclaré le département du Trésor mercredi.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme décennal de 60 milliards de dollars visant à moderniser les systèmes et à améliorer l'application de la législation fiscale, permettra aux contribuables de soumettre numériquement toute la correspondance, les formulaires non fiscaux et les réponses aux avis de l'IRS, a indiqué le Trésor.

Bon nombre de ces formulaires ne peuvent actuellement être envoyés que sur papier par la poste, et le plan pourrait permettre d'éviter de traiter jusqu'à 125 millions de documents de ce type par an.

La plupart des déclarations d'impôts américaines sont déjà transmises par voie électronique, ce qui permet d'accélérer les remboursements. Mais la pandémie de grippe A (COVID-19), les retards de déclaration et le manque de personnel qui en ont découlé ont fait que l'IRS s'est retrouvé, en février 2022, avec un arriéré massif de 22,5 millions de déclarations de revenus non traitées qui nécessitaient une forme ou une autre de traitement manuel.

L'agence s'est attelée à la tâche, en partie avec l'aide de nouvelles technologies de numérisation, réduisant l'arriéré à 2,15 millions de déclarations nécessitant un traitement, une révision ou une correction.

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré, dans des extraits d'un discours prononcé dans les locaux de l'IRS à McLean, en Virginie, que les contribuables auraient toujours la possibilité de soumettre leurs documents sur papier.

"Pour ces contribuables, l'IRS s'engage, d'ici à la saison des déclarations 2025, à traiter numériquement 100 % des déclarations de revenus et d'informations soumises sur papier, ainsi que la moitié de la correspondance papier, des formulaires non fiscaux et des réponses aux avis", a déclaré Mme Yellen.

La nouvelle technologie de numérisation et d'autres améliorations du service à la clientèle de l'IRS ont été rendues possibles grâce aux fonds prévus par la loi sur la réduction de l'inflation axée sur le climat de l'année dernière, initialement approuvée pour un montant de 80 milliards de dollars sur une décennie, mais réduite à 60 milliards de dollars par l'accord bipartisan de cette année visant à relever le plafond de la dette fédérale.

Ces fonds sont distincts du budget de fonctionnement annuel de l'IRS, que certains républicains du Congrès se sont engagés à réduire. Mme Yellen a déclaré que des "crédits annuels stables et suffisants" pour l'IRS étaient nécessaires pour maintenir les progrès réalisés dans le cadre des initiatives visant à améliorer le service à la clientèle, telles que l'effort de traitement sans papier et la réduction des délais de réponse aux appels téléphoniques.