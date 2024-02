L'administration fiscale américaine a intenté mardi un procès à la Federal Deposit Insurance Corporation, demandant à un juge de déterminer le montant que la FDIC doit payer pour couvrir une dette fiscale estimée à 1,45 milliard de dollars due par la Silicon Valley Bank, qui a fait faillite.

La FDIC, qui a saisi la SVB et ses actifs en mars 2023, a nié l'intégralité de la créance fiscale, selon une plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Washington. L'IRS a déclaré que le tribunal devrait annuler la décision de la FDIC de rejeter la demande de remboursement d'impôts et prendre une nouvelle décision sur la validité et le montant des impôts dus.

La FDIC agit en tant qu'administrateur judiciaire de la banque, rassemblant les actifs de la banque et les utilisant pour rembourser les créanciers de SVB.

L'IRS a déclaré que sa demande initiale de 1,45 milliard de dollars était une estimation du total des impôts dus entre 2020 et 2023, et qu'il était encore en train d'examiner les déclarations fiscales de SVB lorsqu'il a déposé sa demande. L'IRS a appris par la suite que certains des impôts sur l'emploi inclus dans sa demande avaient déjà été payés.

L'IRS et la FDIC n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le litige.

La SVB, basée à Santa Clara, en Californie, est devenue l'une des plus grandes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis lorsqu'elle s'est effondrée le 10 mars, provoquant une onde de choc dans le secteur bancaire régional aux États-Unis et perturbant de nombreuses startups technologiques qui hébergeaient leurs liquidités à la banque.

La FDIC a également été poursuivie en justice par SVB Financial, l'ancienne société mère de SVB, pour avoir saisi 1,93 milliard de dollars de liquidités lors de son rachat de la banque.

SVB Financial, qui a déposé son bilan après l'effondrement de la Silicon Valley Bank, a fait valoir que la FDIC devait rembourser les liquidités détenues sur les comptes de la société mère, car celle-ci avait promis de garantir intégralement "tous les dépôts" de la banque, même ceux d'un montant supérieur à 250 000 dollars, garantis par la législation américaine. La FDIC n'était pas d'accord et a déclaré que les liquidités de SVB Financial pourraient être saisies pour couvrir le coût du renflouement de la banque en faillite. (Reportage de Dietrich Knauth ; Rédaction d'Alexia Garamfalvi et Jonathan Oatis)