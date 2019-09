L'Iata inquiète des divergences entre autorités sur le Boeing 737 MAX

Ce dernier est immobilisé dans le monde entier depuis mars après deux catastrophes aériennes en cinq mois. Boeing travaille à une mise à jour du logiciel de l'appareil mis en cause dans les deux cas mais doit obtenir le feu vert des autorités concernées avant une reprise de l'exploitation commerciale.

La Federal Aviation Administration (FAA) américaine a pris en main le dossier de la certification et les autres autorités du transport aérien dans le monde devraient en principe suivre ses recommandations, un processus soutenu par l'Iata.

Mais plusieurs autorités ont annoncé qu'elles allaient prolonger leur propre analyse du 737 MAX et des mises à jour proposées par Boeing au lieu de suivre la FAA, dont la crédibilité a été mise en cause après les deux catastrophes, en Indonésie et en Ethiopie.

"Avec le 737 MAX, nous sommes un peu inquiets (...) parce que nous n'observons pas l'unanimité normale parmi les régulateurs internationaux, ce qui devrait être le cas", a dit mardi Alexandre de Juniac à la presse à Chicago. "Nous observons une divergence au détriment du secteur."

Si les régulateurs veulent modifier le processus de certification, ils doivent le faire "collectivement", a-t-il ajouté.

Dans un courrier électronique, la FAA a déclaré avoir "une relation transparente et de collaboration" avec les autres autorités de l'aviation civile.

"Chaque gouvernement prendra sa propre décision concernant la remise en service de l'appareil sur la base d'une évaluation de sécurité complète", a-t-elle ajouté.

L'autorité américaine a réaffirmé qu'elle n'avait arrêté aucun calendrier de remise en service du 737 MAX.

"Notre première priorité est la sécurité et nous n'avons fixé aucun calendrier d'achèvement des travaux", a-t-elle dit.

(Tracy Rucinski; Marc Angrand pour le service français)