L'Iata presse les Etats d'aider les compagnies aériennes à court de liquidités

"Si nous voulons maintenir un secteur aérien fort et capable de faire face à cette crise difficile, et fournir les ressources pour garantir qu'une reprise ait lieu en temps voulu, il faut que les gouvernements agissent vigoureusement et rapidement", a prévenu le PDG de l'Iata, Alexandre de Juniac, lors d'une conférence téléphonique avec la presse.

L'ancien patron d'Air France a évalué entre 150 et 200 milliards de dollars l'aide globale nécessaire.

Selon l'économiste en chef de l'Iata, Brian Pearce, de nombreuses compagnies aériennes frappées par la suspension des liaisons aériennes à l'échelle planétaire sont désormais à court de liquidités et les trois quarts des compagnies ont moins de trois mois de liquidités pour financer leurs coûts fixes non évitables.

La baisse du trafic aérien est bien supérieure à l'estimation de -16% précédemment avancée par l'Iata, a encore déclaré Brian Pearce.

Alexandre de Juniac a ajouté que les marchés affectés par l'épidémie de coronavirus représentaient 94% des recettes globales du trafic passagers des compagnies.

(Laurence Frost, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)