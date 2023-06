L'Illinois est devenu le premier État à légiférer contre l'interdiction de livres dans les bibliothèques publiques, une pratique de plus en plus répandue aux États-Unis, les conservateurs cherchant à supprimer certains ouvrages traitant de la race, de l'histoire et des LGBTQ.

Le gouverneur démocrate de l'Illinois, M. J.B. Pritzker, a signé la loi historique lundi dans une bibliothèque de Chicago. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2024, a indiqué le bureau du gouverneur dans un communiqué.

"Ici, dans l'Illinois, nous ne nous cachons pas de la vérité, nous l'embrassons", a déclaré M. Pritzker. "Les jeunes ne devraient pas être empêchés d'apprendre les réalités de notre monde ; je veux qu'ils deviennent des penseurs critiques, exposés à des idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, fiers de ce que notre nation a surmonté".

En vertu de la nouvelle loi, les bibliothèques publiques de l'Illinois ne peuvent accéder aux subventions de l'État que si elles adoptent la Charte des droits des bibliothèques de l'American Library Association, qui stipule que "les documents ne doivent pas être interdits ou retirés en raison d'une désapprobation partisane ou doctrinale."

Au cours de l'année scolaire 2021-2022, la pression pour interdire des livres s'est accélérée, car des questions telles que les droits des transgenres et la théorie critique de la race, qui souligne comment le racisme fait systématiquement partie de l'histoire juridique des États-Unis, sont devenues des points chauds politiques et sociaux, en particulier dans les États conservateurs dominés par les Républicains, tels que la Floride et le Texas.

Les conservateurs ont demandé aux écoles et aux bibliothèques publiques de retirer plus de 1 600 titres, selon un rapport publié en septembre par PEN America, un groupe de défense qui affirme avoir pour mission de protéger la liberté d'expression.

Dans le seul État de l'Illinois, 67 tentatives d'interdiction de livres ont eu lieu en 2022, selon l'American Library Association (ALA), basée à Chicago, qui a suivi les tentatives de censure dans tout le pays. Selon cette association, la majorité des livres visés étaient écrits sur ou par des personnes LGTBQ ou des personnes de couleur.

Certains défenseurs des restrictions imposées aux livres dans les écoles et les bibliothèques affirment que certains ouvrages sont sexuellement explicites. Ils demandent également que les parents aient davantage de contrôle sur les ouvrages mis à la disposition de leurs enfants.

"Nous nous opposons à l'influence du genre, à l'endoctrinement de nos enfants vers l'antiracisme et les programmes de gauche", a déclaré Laura Hois, co-présidente d'une section de Awake Illinois à Downers Grove, dans la banlieue de Chicago, à une chaîne locale ABC. "Nous nous opposons à ces choses et pourtant le gouverneur Pritzker prend de plus en plus de mesures pour supprimer les droits parentaux.

Selon PEN America, l'Utah, le Missouri et plusieurs autres États ont adopté des lois autorisant les administrations scolaires à restreindre les livres qu'elles jugent inappropriés pour les jeunes lecteurs.

"Les livres de nos bibliothèques devraient être choisis par les bibliothécaires, et non par des politiciens extrémistes. D'autres États peuvent choisir d'embrasser les préjugés et les idéologies qui sèment la discorde, mais notre État prend une meilleure direction", a déclaré Anne Stava-Murray, représentante démocrate de l'État de Downers Grove, en faveur de la mesure adoptée dans l'Illinois.

L'un des livres les plus fréquemment interdits est "Gender Queer : A Memoir" de Maia Kobabe, tandis que feu le lauréat du prix Nobel Toni Morrison, dont les œuvres traitent principalement de l'histoire afro-américaine, a été l'un des auteurs les plus interdits.

Au printemps dernier, une école du comté de Miami-Dade a retiré de sa bibliothèque un livre contenant le poème que la jeune poétesse noire Amanda Gorman avait récité lors de l'investiture du président Joe Biden. Le poème "The Hill We Climb" propose une vision pleine d'espoir pour un pays profondément divisé.