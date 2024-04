L'Inde a versé 1,02 milliard de dollars d'incitations pour stimuler l'industrie manufacturière locale, suite à des investissements de plus de 13 milliards de dollars de la part d'entreprises privées dans le cadre d'un programme introduit en 2020, a déclaré mercredi un haut responsable du gouvernement.

Le système d'incitation lié à la production (PLI), d'une valeur de 1,97 trillion de roupies (24 milliards de dollars), est la principale politique industrielle de l'Inde et couvre 14 secteurs allant des produits électroniques aux drones.

Essentiel aux plans du Premier ministre Narendra Modi visant à promouvoir l'Inde en tant que centre mondial de fabrication, le programme a attiré la participation de grandes entreprises mondiales et indiennes, notamment Apple, Foxconn, Samsung Electronics, Hindustan Unilever Ltd et Reliance Industries.

Il a également contribué à porter les exportations de téléphones portables à un niveau record de 15 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé le 31 mars, selon les estimations de l'industrie.

"Le programme a eu un bon impact et les versements d'incitations ont également augmenté", a déclaré à Reuters Rajesh Kumar Singh, haut fonctionnaire du département indien pour la promotion de l'industrie et du commerce intérieur.

L'Inde a exporté des biens d'une valeur de 3 000 à 3 500 milliards de roupies dans le cadre du programme PLI, a ajouté le fonctionnaire.

La production dans des secteurs tels que la téléphonie mobile, l'électronique et l'agroalimentaire a "progressé plus rapidement", tandis que celle des produits blancs et des drones s'est également accélérée, a-t-il ajouté.

Toutefois, les secteurs du textile et des aciers spéciaux accusent un certain retard et les mesures d'incitation qui leur sont destinées pourraient nécessiter des ajustements, a déclaré M. Singh, dont le département supervise la mise en œuvre du programme.

L'Inde évalue régulièrement la mise en œuvre du régime.

Il n'y a pas de "plans immédiats" pour étendre les incitations à d'autres secteurs, a déclaré le fonctionnaire.

(1 $ = 83,4350 roupies indiennes) (Reportage de Shivangi Acharya ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)