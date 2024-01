L'Inde annule la licence de financement d'un groupe de réflexion politique indépendant

L'Inde a annulé la licence du Centre for Policy Research (CPR), basé à New Delhi, qui lui permettait d'obtenir des financements internationaux, a annoncé mercredi le ministère de l'intérieur, un peu moins d'un an après avoir suspendu le permis au motif que le groupe de réflexion avait enfreint les règles relatives aux subventions.

Des milliers de groupes de la société civile en Inde ont vu leur licence pour recevoir des dons étrangers annulée depuis 2014 après que le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a renforcé la surveillance des groupes à but non lucratif régis par la loi indienne sur la réglementation des contributions étrangères (Foreign Contribution Regulation Act, FCRA). Le CPR, une organisation à but non lucratif influente qui mène des recherches sur une série de questions politiques en Inde, a déclaré qu'il était en "totale conformité" avec la loi et qu'il contesterait l'annulation. "Le fondement de cette décision est incompréhensible et disproportionné, et certaines des raisons invoquées remettent en question les bases mêmes du fonctionnement d'une institution de recherche", a déclaré Yamini Aiyar, présidente et directrice générale du CPR, dans un communiqué. Elle a ajouté que l'impact de l'action sur le financement empêcherait le groupe de réflexion de remplir sa mission. "Cela a sapé la capacité de l'institution à poursuivre son objectif bien établi de produire des recherches de haute qualité, reconnues au niveau mondial, sur les questions politiques", a-t-elle déclaré. Le principal parti d'opposition indien, le Congrès, a qualifié cette décision de "honteuse" et a déclaré qu'elle portait "un coup fatal à la riche tradition indienne d'érudition et de rigueur de pensée". En février dernier, le gouvernement a suspendu la licence de l'institut en raison d'une violation présumée de la loi FCRA par l'utilisation des fonds à des "fins indésirables", selon une décision de la Haute Cour de Delhi. Il n'a pas fourni d'explications supplémentaires. La semaine dernière, le ministère de l'intérieur a déclaré à la Cour que la licence avait été annulée le 10 janvier. New Delhi n'a pas renouvelé l'enregistrement FCRA d'Oxfam Inde lorsqu'il a expiré à la fin de 2021 et que l'agence fédérale d'investigation du pays a ouvert une enquête sur les allégations selon lesquelles l'organisation caritative aurait enfreint les règles de financement.