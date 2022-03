L'Inde augmente fortement les prix de base à l'importation de l'huile de palme et de l'huile de soja

Le gouvernement révise tous les quinze jours les prix de base à l'importation des huiles comestibles, de l'or et de l'argent, et ces prix sont utilisés pour calculer le montant de la taxe qu'un importateur doit payer.

L'Inde, le plus grand importateur d'huiles comestibles au monde, a prolongé de six mois la limite des stocks de graines oléagineuses et d'huiles comestibles jusqu'au 31 décembre 2022.

Denrée Nouveau prix en $ Ancien prix en $

Huile de palme brute 1,551 1,449

Huile de palme RBD 1,594 1,496

Palmoléine RBD 1 603 1 505

Huile de soja brute 1 619 1 537

Or 623 629

Argent 805 825

Les prix de base de tous les produits de base sont en $ par tonne, sauf pour l'or et l'argent. Le tarif de l'or est en $ par 10 grammes et celui de l'argent en $ par kg.