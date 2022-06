L'Inde augmente ses taux pour le deuxième mois consécutif afin de lutter contre l'inflation galopante

Le comité de politique monétaire (MPC) a augmenté le taux directeur des prêts ou le taux de prise en pension de 50 points de base (pb) à 4,90%.

Le taux de la facilité de dépôt permanent et le taux de la facilité permanente marginale ont été ajustés à la hausse du même quantum, à 4,65 % et 5,15 %, respectivement.

COMMENTAIRE

KUNAL KUNDU, ÉCONOMISTE INDE, SOCIETE GENERALE, BENGALURU

"La banque centrale s'en est tenue à son livre de jeu révisé de ciblage de l'inflation. Il est certain que la banque centrale est confrontée à de multiples défis : une inflation en forte hausse, des rendements obligataires en augmentation et des perspectives de croissance faibles. Pourtant, la RBI a choisi à juste titre de s'attaquer à l'inflation tout en sachant parfaitement que les défis immédiats liés à l'offre peuvent à peine être relevés par la politique monétaire. À ce stade, il est donc essentiel que la RBI augmente suffisamment les taux pour provoquer un ralentissement de la croissance afin de contrôler la répercussion potentielle des coûts élevés des intrants sur les prix de production, car le coût économique à long terme d'une inflation non traitée serait bien plus dommageable. Pourtant, les projections de la RBI montrent que l'inflation ne diminuera qu'à un rythme plutôt lent et continuera à rester bien au-dessus de la limite de tolérance à la hausse de 6,0 % de la RBI."

SUVODEEP RAKSHIT, ÉCONOMISTE SENIOR, KOTAK INSTITUTIONAL EQUITIES, MUMBAI

"Le ton de la politique continue d'être hawkish et nous nous attendons à ce que la RBI continue de relever le taux repo pour assurer un taux directeur réel neutre à marginalement positif. Nous prévoyons une hausse de 35 points de base du taux repo dans la politique d'août, à 5,25 %, et un taux repo à 5,75 % d'ici la fin de l'exercice 2023. En plus de pousser le taux repo au-dessus du niveau pré-pandémique, une hausse de 35 points de base signalerait également une normalisation progressive des actions politiques tout en étant suffisamment hawkish. Nous prévoyons également une autre hausse de 50 points de base du CRR à 5 % d'ici la fin de l'année 2023 pour ramener les conditions de liquidité vers les niveaux pré-pandémiques."

AURODEEP NANDI, ÉCONOMISTE ET VICE-PRÉSIDENT DE L'INDE, NOMURA, MUMBAI

"La hausse de 50 points de base décidée aujourd'hui, qui s'ajoute à la hausse de 40 points de base décidée en mai entre les réunions, montre que l'inflation est en train de se frayer un chemin vers le sommet de la liste des priorités de la RBI et que celle-ci cherche tardivement à rattraper la courbe. La révision à la hausse par la RBI de la prévision d'inflation pour l'année fiscale 23 à 6,7 % contre 5,7 % en avril était également conforme à nos attentes, mais toujours inférieure à notre prévision de 7,2 %. Nous pensons donc que nous sommes encore loin de la ligne d'arrivée et que d'autres hausses de taux concentrées sur le front sont à venir."

PRITHVIRAJ SRINIVAS, ÉCONOMISTE EN CHEF, AXIS CAPITAL, MUMBAI

"En incluant la hausse de taux d'aujourd'hui, la RBI a augmenté le taux directeur effectif de 155 pb cette année par une série de hausses de taux et de mesures de resserrement des liquidités -- c'est-à-dire de 3,35 % de taux de prise en pension inversée à 4,90 % de taux de prise en pension révisé. Nous nous attendons à ce que le taux repo culmine à 6 % dans le cycle de resserrement actuel, étant donné que l'inflation IPC est susceptible de se situer en moyenne entre 5 % et 5,5 % d'ici 12 à 18 mois."

ADITI NAYAR, ÉCONOMISTE EN CHEF, ICRA, GURUGRAM

"Si de nouvelles hausses de taux restent clairement sur la table, avec la référence au taux repo révisé de 4,9 % qui reste inférieur au niveau pré-pandémique, le commentaire sur l'achèvement ordonné du programme d'emprunt du gouvernement a servi à refroidir le rendement du G-sec à 10 ans. Nous prévoyons de nouvelles hausses du taux repo de 35 pb et 25 pb, respectivement, au cours des deux prochaines politiques."